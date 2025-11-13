Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vacunas en África: 65 empresas de Almería participan en una acción que ha llegado ya a 104.000 niños

Impulsada por La Fundación 'La Caixa', junto a Gavi, the Vaccine Alliance, esta iniciativa lleva desde 2008 beneficiando a menores en las zonas más vulnerables del continente africano

F. L. C.

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:48

La Fundación 'La Caixa', junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, y con la colaboración del Instituto de Salud ... Global de Barcelona (ISGlobal), impulsa desde 2008 en Almería la Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 103.395 niños en zonas especialmente vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas.

