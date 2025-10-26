David Roth Almeria Domingo, 26 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

El 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Polio, una fecha clave para recordar los avances en la lucha contra una de las enfermedades más devastadoras de la infancia. A lo largo de la historia, la poli o ha dejado una profunda huella en millones de familias, pero gracias a las campañas de vacunación globales, su impacto ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Sin embargo, sigue siendo un problema en algunas regiones del mundo, y la amenaza de su resurgimiento en países donde había sido erradicada no puede ser descartada. En este contexto, la vacunación continúa siendo la principal herramienta para mantener a raya la enfermedad. Para profundizar sobre el estado actual de la polio, la importancia de la vacunación y los retos que aún enfrenta la erradicación total, Francisco Giménez, jefe de Pediatría del Hospital Vithas Almería, quien tiene una vasta experiencia en el ámbito de las vacunas y el control de enfermedades infecciosas., detalla todo acerca de esta materia.

–¿Cuánto tiempo lleva España sin registrar casos de polio?

–En España, los últimos casos de polio se registraron a principios de la década de los 80, y curiosamente, fueron en Almería. Fue un brote relacionado con una familia que no estaba vacunada, en el barrio de Pescadería. Eso nos recuerda que, aunque la polio está controlada, sigue existiendo el riesgo de que un brote se pueda producir si bajan las coberturas vacunales.

–¿Cómo se ve la situación de la polio en el mundo?

–A nivel mundial, la polio sigue siendo un problema en algunas zonas. En 1978, la Asamblea Mundial de la Salud decidió iniciar un plan de erradicación global. En ese momento, había 350.000 casos anuales. Hoy, esa cifra ha disminuido un 99%, lo que es un gran logro. En 2024, solo se han registrado 99 casos de polio del tipo salvaje, que es el que circula libremente. Los tipos 2 y 3 han sido erradicados. El principal foco de circulación del virus salvaje actualmente está en la zona de frontera entre Pakistán y Afganistán, debido a la inestabilidad política y la difícil situación sanitaria en esas áreas.

–¿Qué retos enfrenta la erradicación total de la polio?

–El principal reto sigue siendo la situación en Afganistán y Pakistán. Durante años, se ha trabajado intensamente, pero las dificultades políticas y de seguridad han complicado el control. De hecho, algunos vacunadores han sido asesinados, lo que ha puesto en peligro los esfuerzos de vacunación. Aunque en otras regiones del mundo, como Europa y América, la polio está bajo control, la situación en estas zonas conflictivas aún plantea desafíos.

–¿Qué papel juega la vacuna en la lucha contra la polio?

–Hay dos tipos principales de vacuna contra la polio: la oral y la inactivada (inyectable). En España, desde el año 2001, la vacuna administrada es la inactivada, que es muy segura. En otras partes del mundo, especialmente en países en vías de desarrollo, se sigue utilizando la vacuna oral porque es fácil de administrar y no requiere de una infraestructura compleja y que elimina la polio a través de las heces. Sin embargo, esta vacuna oral tiene un riesgo muy pequeño: en uno de cada tres millones de dosis puede causar parálisis, lo que se conoce como «polio derivada de la vacuna». A pesar de este riesgo, las ventajas de la vacunación son mucho mayores que los peligros, porque sin ella, el número de casos de parálisis sería altísimo.

–¿Es posible que la polio pueda regresar a países como España?

–En España, con una tasa de vacunación de casi el 98%, es prácticamente imposible que se dé un caso de polio. Sin embargo, la vigilancia sigue siendo fundamental. En 2024, se detectó el virus derivado de la vacuna oral en las aguas residuales de Barcelona, lo que encendió las alarmas. Esto indica que el virus sigue circulando, y si bajaran las coberturas vacunales, podría haber un resurgimiento de casos.

–¿Cómo ha afectado la pandemia de la covid a la percepción de las vacunas?

–Después de la pandemia, ha habido un aumento de dudas y reticencias hacia las vacunas en general. Aunque la vacuna contra la covid ha demostrado salvar millones de vidas, algunas personas siguen mostrando desconfianza hacia las vacunas. Este fenómeno no es nuevo y ha existido siempre en cierto grado, pero hoy en día es más visible debido a las redes sociales y la desinformación. En España, por suerte, la confianza en las vacunas sigue siendo alta, pero no podemos bajar la guardia.

–¿Qué mensaje le daría a las familias que tienen dudas sobre la vacunación infantil?

–Es importante recordar que las vacunas son nuestra mejor herramienta para protegernos de enfermedades graves, como la polio. Aunque no haya casos de polio en España, el riesgo de que el virus se reintroduzca no es cero. La polio sigue siendo una amenaza global, y por eso es crucial que todos los niños estén vacunados. La vacuna contra la polio en España se administra junto con otras vacunas, lo que facilita su aplicación. Así que no hay excusa para no vacunar a los niños, y hacerlo es la mejor manera de seguir protegiendo a nuestra población y evitar que resurjan enfermedades que pensábamos erradicadas.

–¿Algún mensaje en especial de acorde a este día?

–Creo que es esencial seguir educando y concienciando a la población sobre la importancia de la vacunación. Las vacunas han salvado millones de vidas y han erradicado enfermedades que antes causaban estragos, como la polio. Si seguimos manteniendo altas las coberturas vacunales, podremos garantizar que las generaciones futuras crezcan sin el riesgo de enfermedades devastadoras.