Los usuarios del Centro de Mayores Alborán exigen la construcción de un nuevo edificio en 2026

El edificio «tiene más de 100 años de antigüedad, es pequeño y está bastante deteriorado»

Europa Press

Almería

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:29

Los usuarios del Centro de Participación Activa III de Almería, conocido como Centro de Mayores Alborán, se han concentrado este miércoles a sus puertas para exigir a la Junta de Andalucía la construcción de un edificio nuevo cuya ejecución reclaman que comience en 2026.

Se trata, según ha señalado CC OO en una nota, de una «reivindicación histórica que, al no haber sido atendida aún», ha llevado a los usuarios a convocar este acto para trasladar la demanda a la opinión pública.

El edificio «tiene más de 100 años de antigüedad, es pequeño y está bastante deteriorado». Según explican los usuarios, muchas actividades se desarrollan en el patio exterior de la entrada cuando las condiciones climáticas lo permiten, mientras que los espacios interiores «son diminutos e insuficientes» para las actividades habituales.

Desde el colectivo subrayan que se trata de una edificación con problemáticas que no se solucionan con reparaciones puntuales, ya que «solo la construcción de una nueva sería la solución». En este sentido, apuntan que ya existe un proyecto elaborado que únicamente «requeriría de voluntad para llevarlo a cabo».

Solo así, añaden, «se dotaría a las personas socias del centro de un espacio amplio y digno» para realizar todas las actividades que demandan y necesitan, y que actualmente «no se pueden poner en marcha». Recuerdan además que, en buenas condiciones, el centro «podría prestar servicio a un número muchísimo más elevado de personas» gracias a su ubicación.

