Imagen de archivo de la etapa en la que Urbaser realizaba el servicio de recogida de residuos en Almería. Ch. Artero

Urbaser volverá a gestionar la recogida de basura en Almería hasta el año 2036

El Ayuntamiento adjudica por 142,5 millones el servicio y asegura que supondrá «un salto cualitativo en la gestión diaria de la ciudad»

A. Maldonado

Martes, 28 de octubre 2025, 19:27

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, el nuevo contrato para la prestación del Servicio Público de Recogida y Transporte de ... Residuos Sólidos Urbanos a la empresa Urbaser S. A. por un importe total de 142.535.795,78 euros y una duración de once años. El contrato, confirmó ayer el Consistorio en una nota, se formalizará antes de final de año y aseguró que «supondrá un salto cualitativo en la gestión diaria de la ciudad».

