Urbaser volverá a gestionar la recogida de basura en Almería hasta el año 2036

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, el nuevo contrato para la prestación del Servicio Público de Recogida y Transporte de ... Residuos Sólidos Urbanos a la empresa Urbaser S. A. por un importe total de 142.535.795,78 euros y una duración de once años. El contrato, confirmó ayer el Consistorio en una nota, se formalizará antes de final de año y aseguró que «supondrá un salto cualitativo en la gestión diaria de la ciudad».

Se trata del segundo de los grandes servicios municipales renovados por el actual equipo de gobierno tras el de Ayuda a Domicilio y se suma al proceso de actualización de los servicios públicos que impulsa el Ayuntamiento de Almería. Próximamente, recordó, se incorporarán también los nuevos contratos de limpieza viaria y de playas y mantenimiento de zonas verdes, ya previstos en el presupuesto municipal de 2026.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, subrayó el carácter «estratégico» de esta adjudicación «porque garantiza un servicio esencial para el día a día de los almerienses y al mismo tiempo impulsa un modelo de gestión más eficiente, moderno y sostenible». Urdiales felicitó a los técnicos municipales por el trabajo «riguroso y complejo» desarrollado a lo largo del proceso administrativo, en el que han participado ocho empresas.

Claves del contrato

El nuevo contrato con Urbaser –adjudicataria de este mismo servicio en el periodo anterior a la saliente Acciona– establece un modelo avanzado de gestión de residuos, alineado con los objetivos de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular, detalló ayer el Ayuntamiento. Entre las «mejoras», destacó la renovación total de la flota de vehículos, priorizando el uso de Gas Natural y eléctricos, reduciendo emisiones y ruidos; la ampliación y renovación de los contenedores, con pruebas piloto para la reducción de olores en la fracción orgánica; la implantación del sistema puerta a puerta para la fracción orgánica de hostelería y grandes productores, con posibilidad de adhesión de pescaderías; la instalación de islas emergentes en el Casco Histórico y Paseo de Almería, que eliminarán la presencia permanente de contenedores; la digitalización integral del servicio mediante una plataforma con tecnología GIS, que permitirá el control en tiempo real y una gestión más ágil; el refuerzo de los servicios de recogida de enseres, poda y voluminosos, además de la ampliación del horario del Punto Limpio del Sector 20; la construcción de una gasinera para la nueva flota y de ocho islas soterradas de contenedores, con renovación anual de los buzones deteriorados; o la atención ciudadana ampliada con servicio de incidencias en horario de mañana y tarde y la incorporación de dos educadores ambientales para tareas de concienciación.

Para el Ayuntamiento de Almería, este contrato es mucho más que una renovación técnica: representa un avance fundamental en la gestión ambiental y urbana de Almería, asegurando una ciudad más limpia, ordenada y preparada para los retos del futuro.

«El nuevo contrato reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la economía circular y la sostenibilidad. Es una herramienta esencial para consolidar la transformación que ya está en marcha en Almería», destacó Urdiales, recordando que Urbaser «cuenta con una dilatada experiencia y un conocimiento profundo de la ciudad, lo que garantiza una transición rápida y eficaz hacia el nuevo modelo».

La mejora de este servicio, junto con los próximos contratos de limpieza viaria y zonas verdes, reforzará la imagen de Almería como una ciudad moderna, eficiente y comprometida con el bienestar de sus vecinos y el cuidado del entorno, defendió el Ayuntamiento.