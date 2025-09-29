Urbaser, la mejor candidata para gestionar la recogida de basura en Almería La empresa, que ya prestó este servicio en la capital, presenta una oferta de 142 millones de euros para 11 años, casi 20 millones por debajo de presupuesto de licitación

A. M. Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería ha confirmado que sus servicios técnicos han concluido el procedimiento de análisis de las ofertas presentadas a la licitación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (RSU). Una convocatoria «a la que han concurrido las principales compañías del sector, lo que evidencia la importancia y dimensión de este contrato para la ciudad», ha destacado este lunes el Consistorio en un comunicado.

Tras la valoración realizada por la Mesa de Contratación, la propuesta de adjudicación se formula a favor de la empresa Urbaser S. A., que ha presentado la oferta mejor valorada en su conjunto, tanto en los aspectos técnicos como en la oferta económica, ha indicado el Ayuntamiento, que señala que la propuesta económica de la mercantil asciende a 142.535.795,78 euros para un periodo de once años, frente a un presupuesto de licitación de 161.972.495,20 euros (IVA incluido).

De este modo, la oferta de Urbaser no solo cumple con los requisitos exigidos sino que presenta algunas mejoras respecto a los mínimos establecidos para el servicio. Ha concretado el Consistorio que la empresa ha presentado un plan de implantación dividido en dos fases, con cronograma y maquinaria provisional detallada, y una operativa de recogida bien definida que incluye rutas, frecuencias, medios humanos y materiales.

Al dar a conocer el resultado de la Mesa de Contratación, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha subrayado que esta adjudicación «marcará el inicio de una nueva etapa en la gestión de los residuos urbanos en Almería, con un modelo más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente».

El nuevo contrato, ha resaltado el Consistorio, incorporará importantes mejoras, algunas de las cuales se establecían en el pliego de condiciones que ha regido esta licitación, y otras que han sido propuestas por Urbaser. Entre otras, destaca el Ayuntamiento la renovación total de la flota de vehículos, con uso preferente de Gas Natural y eléctricos, reduciendo emisiones y ruidos; la renovación y aumento de la contenerización en todo el municipio, incluyendo una prueba piloto de reducción de olores en los contenedores marrones de orgánica; la implantación del sistema puerta a puerta para la fracción orgánica de hostelería y grandes productores (además, las pescaderías tendrán la posibilidad de adherirse también a este sistema de recogida puerta a puerta); la colocación de 'islas emergentes' (contenedores portátiles) durante unas horas en el Casco Histórico y Paseo de Almería, evitando así la presencia de estos elementos durante todo el día; la digitalización del nuevo servicio mediante una plataforma de gestión en tiempo real con tecnología GIS, que permitirá mejorar el control y la eficiencia de la recogida de residuos; el refuerzo de los servicios de recogida de enseres, voluminosos y poda; la ampliación del horario del Punto Limpio del Sector 20; la construcción de una gasinera para la nueva flota de vehículos; la construcción de ocho islas completas de contenedores soterrados y renovación anual de los buzones en mal estado; el servicio de atención y subsanación de incidencias en horario de mañana y tarde; o la contratación de dos educadores ambientales para acompañar en labores de concienciación a pie de calle.

Una vez firmada la propuesta de adjudicación, Urbaser dispondrá de diez días para presentar la documentación requerida antes de elevar el expediente a la Junta de Gobierno Local para la adjudicacion del contrato.

«El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la economía circular y con una Almería más limpia, sostenible y preparada para los retos medioambientales del futuro. Un contrato que mejorará sustancialmente la gestión de los residuos en nuestra ciudad», ha incidido Urdiales sobre esta adjudicación, de la que también ha destacado que la empresa propuesta, Urbaser, «cuenta con una amplia experiencia en el sector y también en Almería, donde ya gestionó anteriormente un contrato de estas características, y hoy tiene una posición de referencia en el panorama internacional de la gestión de residuos».

Asimismo, ha puesto en valor la importancia que tendrá este nuevo contrato para el municipio, «cuya mejora, junto con la inminente licitación del contrato de limpieza viaria y playas, contribuirá al gran proceso de transformación que vive Almería».