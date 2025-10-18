Urbanismo culmina la venta de las 198 parcelas unifamiliares en El Toyo La undécima subasta pública cierra con éxito el proceso de enajenación, consolidando el desarrollo residencial de esta zona, reactivada también en su desarrollo comercial

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado las últimas ocho parcelas unifamiliares incluidas en el procedimiento de subasta pública abierto por el Consistorio, al que concurrieron un total de diez ofertas. Con esta operación se culmina, definitivamente y en el marco de la actual Corporación, el proceso de venta de las 198 parcelas de titularidad municipal incluidas en el Plan Parcial de El Toyo, desarrollado a lo largo de once subastas.

La undécima subasta, cuyo plazo finalizó el pasado 28 de julio, ha superado en número de propuestas la cantidad de parcelas ofertadas, reflejando el fuerte interés que esta zona residencial, en continua expansión, sigue despertando entre particulares y promotores.

La concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, ha destacado la importancia de este hito dentro del contexto de desarrollo y consolidación, como zona residencial, que viene experimentando El Toyo en los útlimos años. «Con la adjudicación de estas últimas ocho parcelas cerramos un proceso que ha sido clave para el desarrollo urbanístico de El Toyo. Esta zona se ha consolidado como uno de los espacios residenciales más atractivos de la ciudad, y la respuesta obtenida en cada subasta lo confirma. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado con rigor y transparencia para que este modelo de crecimiento ordenado sea una realidad, y hoy podemos decir que lo hemos conseguido».

Durante la presente Corporación se han realizado tres subastas, que han supuesto la venta de las 22 últimas parcelas. En conjunto, los cinco últimos procedimientos de enajenación —incluidos los de la anterior corporación— han permitido vender 44 parcelas.

La culminación de este proceso coincide con el impulso que vive actualmente El Toyo, evidenciado también en la reactivación de su zona comercial, en pleno desarrollo por parte de sus promotores.

El siguiente paso será la formalización de la venta mediante escritura pública, que deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde la notificación de la adjudicación a los licitadores.