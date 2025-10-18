Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Urbanismo culmina la venta de las 198 parcelas unifamiliares en El Toyo

La undécima subasta pública cierra con éxito el proceso de enajenación, consolidando el desarrollo residencial de esta zona, reactivada también en su desarrollo comercial

David Roth

Almería

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:43

Comenta

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado las últimas ocho parcelas unifamiliares incluidas en el procedimiento de subasta pública abierto por el Consistorio, al que concurrieron un total de diez ofertas. Con esta operación se culmina, definitivamente y en el marco de la actual Corporación, el proceso de venta de las 198 parcelas de titularidad municipal incluidas en el Plan Parcial de El Toyo, desarrollado a lo largo de once subastas.

La undécima subasta, cuyo plazo finalizó el pasado 28 de julio, ha superado en número de propuestas la cantidad de parcelas ofertadas, reflejando el fuerte interés que esta zona residencial, en continua expansión, sigue despertando entre particulares y promotores.

La concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, ha destacado la importancia de este hito dentro del contexto de desarrollo y consolidación, como zona residencial, que viene experimentando El Toyo en los útlimos años. «Con la adjudicación de estas últimas ocho parcelas cerramos un proceso que ha sido clave para el desarrollo urbanístico de El Toyo. Esta zona se ha consolidado como uno de los espacios residenciales más atractivos de la ciudad, y la respuesta obtenida en cada subasta lo confirma. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado con rigor y transparencia para que este modelo de crecimiento ordenado sea una realidad, y hoy podemos decir que lo hemos conseguido».

Durante la presente Corporación se han realizado tres subastas, que han supuesto la venta de las 22 últimas parcelas. En conjunto, los cinco últimos procedimientos de enajenación —incluidos los de la anterior corporación— han permitido vender 44 parcelas.

La culminación de este proceso coincide con el impulso que vive actualmente El Toyo, evidenciado también en la reactivación de su zona comercial, en pleno desarrollo por parte de sus promotores.

El siguiente paso será la formalización de la venta mediante escritura pública, que deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde la notificación de la adjudicación a los licitadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco de droga acaba con dos tiroteos en Almería y un arrestado en una operación contra el petaqueo
  2. 2 Cinco heridos al chocar su turismo contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera
  3. 3 El edificio El Palmeral recibe una placa conmemorativa por ser símbolo del Movimiento Moderno
  4. 4 Trece bares se disputarán el premio de la V Ruta de la Hispanidad de Vícar
  5. 5 El pueblo que refuerza su seguridad: esta es la medida que ha tomado tras una oleada de robos
  6. 6 La Desértica corona a héroes de acero
  7. 7 La Guardia Civil interviene tres barcos y más de 1.000 litros de gasolina derivadas del petaqueo
  8. 8 Los enganches ilegales siguen su escalada en Almería pese a la persistente presión policial
  9. 9 Los 'ninis' de Almería se ponen a currar
  10. 10 Claves del Bono Alquiler Joven 2025: Almería se prepara para la nueva convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Urbanismo culmina la venta de las 198 parcelas unifamiliares en El Toyo

Urbanismo culmina la venta de las 198 parcelas unifamiliares en El Toyo