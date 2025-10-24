La Universidad de Almería demanda más espacio para ampliar Ciencias de la Salud Inicia los trámites para hacer una permuta de edificabilidad con una parcela vacía ante la imposibilidad de crecer en la ubicación actual

Plano incluido en el estudio de detalle donde, con flechas, se indican las dos parcelas afectadas por el cambio.

Alicia Amate Almería Viernes, 24 de octubre 2025, 23:22

La implantación del Grado de Medicina en laUniversidad de Almería (UAL), que acaba de iniciar su cuarto curso, conlleva significativos cambios, tanto dentro como fuera del Campus de La Cañada. No en vano, en un futuro –indeterminado aún– se deberán poner en marcha las instalaciones educativas junto al Hospital Universitario de Torrecárdenas, en un terreno ya cedido por el Ayuntamiento de Almería para tal fin.

Mientras ello ocurre, parece tomar forma otra iniciativa relacionada con la creciente demanda de recursos para la formación en especialidades sanitarias en la capital almeriense. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería aprobó a comienzos de octubre, de manera inicial, el estudio de detalle para la transferencia de edificabilidad entre dos parcelas de la UAL, concretamente, la que alberga el edificio de Ciencias de la Salud y otra todavía sin urbanizar ni edificar en la segunda fase del campus.

«El crecimiento de la Universidad de Almería, en general, y, en particular, de los estudios de Ciencias de la Salud, han hecho que se generen unas necesidades edificatorias en la parcela B6, donde se ubican las Ciencias de Salud», indica el mencionado documento, en exposición pública desde este jueves hasta el próximo 19 de noviembre, periodo en el que se pueden presentar las alegaciones que se consideren pertinentes por parte de posibles afectados.

Promovido por la propia Universidad de Almería, el estudio de detalle firmado por el arquitecto Andrés Sabio Ortega incide en que esta modificación urbanística está relacionado con el «impulso al Grado de Medicina».

La parcela que se habría quedado ya pequeña cuenta con 14.000 metros cuadrados de techo, de los que, actualmente casi la mitad están edificados así que «se propone la transferencia de 2.000 metros cuadrados de techo edificables de la parcela C5 (sin uso) a la parcela B6».

En esta última se erige el edificio de Ciencias de la Salud, que, según detalla el documento, ocupa 3.738 metros cuadrados de suelo, junto al de Neurociencias, con una extensión de 806 metros cuadrados, el Decanato de Psicología, con 196 metros cuadrados y el Aulario de Informática, con 1.543 metros cuadrados. En total, por tanto, 6.384 metros cuadrados, el 45% del total.

Teniendo en cuenta las plantas en altura de estas construcciones, la edificabilidad total es de 13.891 metros cuadrados, es decir, que apenas restan 108 metros cuadrados de techo, lo que dificulta la expansión de las instalaciones dedicadas a la formación universitaria de profesionales sanitarios en una misma ubicación del Campus almeriense.

«La necesidad de ampliar el edificio de Ciencias de la Salud y la comprobación que la edificabilidad se encuentra prácticamente agotada con las dos edificaciones existentes, justifican la transferencia de edificabilidad de otras parcelas distanciadas y sin edificación alguna», argumenta el informe técnico.

En cuanto a la segunda parcela (C5), con la que se haría esta permuta de edificabiliad, describe el informe que está «en un ámbito sin urbanizar» y cuenta con una superficie de 15.650 metros cuadrados, con un máximo de ocupación del 60% y una techo edificable de 12.520 metros cuadrados.

Este traspaso, apunta el Edicto de la Gerencia Municipal deUrbanismo de Almería, está recogido en la normativa vigente: «Puede procederse al trasvase de edificabilidad entre dos o más parcelas, mediante Estudio de Detalle que redistribuya la edificabilidad total de las parcelas afectadas entre las mismas», cita el artículo 4.3 de la primera modificación del PE de la Universidad.

Del Campus al hospital

El Grado de Medicina, tras años de espera, por fin comenzó a impartirse en laUniversidad de Almería (UAL) en el curso 2021-2022. Por tanto, los 'veteranos' ya han superado el ecuador de estos estudios de seis años y todo apunta a que realizarán toda su formación universitaria en el Campus de La Cañada pese a existir, al menos en idea, el proyecto de crear un espacio propio junto al Hospital de Torrecárdenas.

Concretamente, se deberá ubicar en los terrenos donde actualmente se encuentra uno de los aparcamientos del centro sanitario de referencia de Almería, cedido por el Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, este proyecto está aún sin definir.

El propio rector de la UAL, José Céspedes, reconoció el año pasado que se trata de una actuación «a largo plazo», para la que habría que lograr la financiación millonaria necesaria para crear un espacio donde trasladar parte de la docencia.

No obstante, la formación práctica se tendrá que ofrecer. En el segundo cuatrimestre de este año universitario, entre febrero y junio, los estudiantes de cuarto deberán realizar rotaciones (prácticas externas) de manera obligatoria en los hospitales universitarios almerienses, Torrecárdenas y Poniente.

En el último curso, de hecho, el grueso de las asignaturas se corresponde con estancias en los centros hospitalarios hasta completar su formación en cada una de las especialidades médicas, según el programa de estudios del Grado de Medicina que aparece publicado por la UAL.

Sin embargo, ya hay estudiantes de medicina que han tenido su primera toma de contacto con los hospitales. Los estudiantes de tercero de la primera promoción almeriense comenzaron a participar el curso pasado en 'Los jueves en el hospital', lo que les permitió tener un contacto directo con la atención sanitaria real.