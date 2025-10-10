Una única propuesta se postula para continuar la transformación del antiguo colegio Virgen del Socorro El proyecto, en su redacción para la segunda fase, contempla nuevos usos sociales y culturales, como la sede de la Escuela de Adultos Pescadería-La Chanca

IDEAL Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 17:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería ha dado un nuevo paso en su compromiso con la recuperación del patrimonio y la revitalización de los barrios históricos con la puesta en marcha de la segunda fase de rehabilitación del antiguo colegio Virgen del Socorro, situado en el barrio de La Chanca-Pescadería.

Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, se ha registrado una única propuesta para la redacción del proyecto técnico, dirección de obra y responsabilidad contractual de esta nueva fase. La oferta ha sido presentada por Javier Peña Arquitectos SLP, y actualmente está siendo analizada por la mesa de contratación.

El Ayuntamiento de Almería ha recordado que la junta de gobierno local aprobó el pasado mes de agosto la contratación de los servicios de redacción del proyecto, con un presupuesto base de 72.319,70 euros, que contempla la adaptación de las plantas primera y segunda del edificio.

Esta actuación supone un paso decisivo en la culminación de la rehabilitación integral del inmueble, cuya primera fase ya ha sido ejecutada con éxito, centrada en la consolidación estructural y la recuperación de elementos esenciales.

Con una inversión superior al millón de euros, esta primera intervención ha permitido habilitar un centro de integración social que da servicio a las necesidades del barrio.

La redacción del nuevo proyecto permitirá definir las actuaciones necesarias para completar la rehabilitación interior del edificio, adecuar los espacios y dotarlo de instalaciones modernas que respondan a los nuevos usos previstos. Entre ellos, destaca la habilitación de la segunda planta como sede de la Escuela de Adultos Pescadería-La Chanca, así como la reserva de espacios para uso asociativo, destinados a colectivos vecinales y entidades sociales del entorno.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha subrayado que «el antiguo Colegio Virgen del Socorro es una pieza clave más en el proceso de regeneración urbana que viene impulsando el Ayuntamiento de Almería en La Chanca-Pescadería, un espacio cargado de valor histórico y simbólico que aspiramos a convertir en un referente de uso comunitario y cultural. Esta segunda fase nos permitirá consolidar un edificio que no solo preserva la memoria del barrio, sino que lo proyecta hacia el futuro con nuevos servicios y espacios abiertos a la ciudadanía».

Una vez redactado y aprobado el proyecto, el Ayuntamiento prevé licitar las obras correspondientes a esta segunda fase, consolidando así su apuesta por un proyecto que combina «funcionalidad, patrimonio y futuro».

.