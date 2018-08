La UNED vuelve a abrir sus puertas tras el periodo de descanso estival El proceso de matriculación se puede formalizar hasta el 23 de octubre contando con un segundo plazo que se abrirá en febrero J. L. P. ALMERÍA Lunes, 27 agosto 2018, 03:17

Después de un descanso vacacional que coincide con parte del mes de agosto y la semana de Feria, el centro asociado de la UNED en Almería vuelve a abrir sus puertas hoy ofreciendo de nuevo a los estudiantes el servicio de biblioteca y la atención a aquellos interesados en realizar su matrícula de cara al próximo curso 2018-2019, si bien esta se formaliza con procedimiento on-line. El proceso se podrá realizar hasta el 23 de octubre. Desde la dirección aconsejan realizar la matrícula antes de octubre para poder beneficiarse de las acciones del Plan de Acogida y de los servicios académicos desde el inicio del curso.

El segundo plazo de matrícula será este año desde el 5 de febrero y hasta el 7 de marzo de 2019, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente por el órgano encargado de su gestión. Los estudiantes podrán abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la matrícula y el 60% restante en tres plazos iguales, que se liquidarán el 30 de octubre, el 30 de noviembre y el 26 de diciembre. El proceso de matrícula, como en cursos anteriores, será completamente on line a través de la página de matriculación de la web de la UNED.

La aplicación actual permite realizar todas las combinaciones posibles y ofrece toda la información necesaria sobre precios, créditos, asignaturas, etc. hasta el momento de la validación del borrador como solicitud de matrícula. Una vez realizado este paso no se podrán realizar cambios o anulaciones en la misma, aunque sí se podrán efectuar modificaciones de asignaturas que no supongan una variación de la liquidación total de la matrícula.

Entidad consolidada

La Universidad Libre a Distancia nació a comienzo de la década de los 70, con unos comienzos humildes en la capital de España, tanto en infraestructuras como en medios. Los primeros años se dedicaron a aumentar el número de alumnos, que fueron creciendo en progresión geométrica, así como a adecuar su estructura de profesorado a la demanda existente. Se crearon los primeros vicerrectorados y se abrió una primera oficina de atención al público. Las unidades didácticas se enviaban a los estudiantes a sus casas, por correo postal, totalmente gratis.

El siguiente paso fue llevar la educación superior a los núcleos de población, alejados de las grandes metrópolis, que no disponían de universidad. La creación de centros regionales sirvió para asentar la UNED y su peculiar método docente. En estos centros los tutores actuaron como guías y asesores de los alumnos.

Garantizar la igualdad de oportunidades es uno de los objetivos explícitos de esta universidad. La UNED, destacan sus dirigentes, ha posibilitado el acceso a los estudios superiores «a personas que no habrían podido conseguirlo por razones de renta, por su lugar de residencia o por cualquier otra dificultad». La Universidad a Distancia se define en la actualidad como «una gran institución», al tratarse de «la mayor universidad de España con sus más de 260.000 estudiantes; con una oferta educativa que abarca 26 títulos de Grado, 43 másteres o más de 600 programas de Formación Continua».