Últimos días para ver la lluvia de Oriónidas sobre Almería

El cielo de octubre todavía guarda un destello para los amantes de la astronomía. Será el último evento astronómico del mes y se adentrará un ... poco en noviembre, aunque el punto máximo de la lluvia de estrellas Oriónidas tuvo lugar la noche del 20 al 21 de octubre. No obstante, el fenómeno continúa activo y aún podrá observarse desde Almería en los próximos días, siempre que el tiempo acompañe y el cielo permanezca despejado.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las Oriónidas son una lluvia de meteoros de intensidad media que puede observarse cada año entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, ofreciendo una media de entre 15 y 70 meteoros por hora, que viajan a una velocidad de 66 kilómetros por segundo.

No son pocas las fechas del calendario en las que los amantes de este tipo de fenómenos astronómicos en Almería tienen la oportunidad de deleitarse con las vistas. Este año, además, las condiciones han sido ideales gracias a la fase de Luna nueva, lo que ha permitido una visión más clara desde casi cualquier punto de España.

En Almería, donde la contaminación lumínica es menor en áreas como Sierra Alhamilla, el Desierto de Tabernas o las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el espectáculo se puede disfrutar con especial intensidad.

Un legado del cometa Halley

La causa de este espectáculo nocturno añade incluso más atractivo para los curiosos. De hecho, las Oriónidas tienen su origen en el famoso cometa Halley, cuyo paso por el sistema solar deja tras de sí una nube de diminutos fragmentos. Cada otoño, la Tierra atraviesa ese rastro, y al entrar en contacto con la atmósfera, las partículas se desintegran generando el brillo fugaz que conocemos como estrellas fugaces.

El cometa Halley, visible por última vez desde la Tierra en 1986, es también responsable de otra lluvia destacada, las Eta Acuáridas, que iluminan el cielo en mayo.

Cómo y dónde verlas

Aunque el pico de actividad ya ha pasado, los astrónomos aseguran que hasta finales de octubre e incluso a principios de noviembre todavía se podrán observar algunos meteoros, sobre todo entre medianoche y el amanecer, mirando hacia el este, en dirección a la constelación de Orión.

La Asociación Astronómica de España recomienda buscar un lugar alejado de las luces urbanas, tumbarse al aire libre, algo sencillo ahora que aun hace muy buen tiempo, y dejar que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante al menos 15 minutos. También aconsejan evitar telescopios o prismáticos, ya que reducen el campo de visión y hacen más difícil apreciar la lluvia en su conjunto.

El próximo fenómeno, en diciembre

Tras el paso de las Oriónidas, los aficionados al firmamento ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. Es la lluvia de las Gemínidas, que alcanzará su máximo esplendor en diciembre con hasta 140 meteoros por hora. Mientras tanto, el cielo almeriense sigue ofreciendo un regalo nocturno cada día, luminoso, esquivo e irrepetible.