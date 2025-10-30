Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cada año, la tierra atraviesa los restos del paso del cometa Haley.

Últimos días para ver la lluvia de Oriónidas sobre Almería

Este fenómeno originado por el cometa Halley será visible hasta primeros de noviembre, especialmente desde zonas rurales con poca contaminación lumínica

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:49

El cielo de octubre todavía guarda un destello para los amantes de la astronomía. Será el último evento astronómico del mes y se adentrará un ... poco en noviembre, aunque el punto máximo de la lluvia de estrellas Oriónidas tuvo lugar la noche del 20 al 21 de octubre. No obstante, el fenómeno continúa activo y aún podrá observarse desde Almería en los próximos días, siempre que el tiempo acompañe y el cielo permanezca despejado.

