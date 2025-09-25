Últimos días para ver la exposición de Virginia Bersabé en el Murec La joven artista cordobesa (1990) invita a reflexionar sobre la memoria, la vejez y los vínculos familiares en una muestra que combina piezas de pequeño y gran formato y que se clausura este domingo

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) encara los últimos días de la exposición Virginia Bersabé. Una vez hablaste de permanencia, una propuesta que desde el pasado 19 de julio ofrece en la sala II del centro una mirada íntima y profundamente humana sobre la memoria, los cuidados y el paso del tiempo.

La muestra podrá visitarse hasta el domingo 28 de septiembre en el Paseo de San Luis, con horario de martes a sábado de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas, y domingos de 10 a 15 horas. La entrada general tiene un precio de 5 euros.

El objetivo de esta exposición temporal es recrear un espacio de la memoria, donde la artista cordobesa reflexiona sobre las relaciones familiares y los vínculos emocionales que surgen en torno a la madurez y la vejez. Su obra posee un marcado carácter biográfico, con una pintura que se mueve entre lo real y lo veraz, cargada de emoción sentimental. Cada pieza se convierte en un fragmento de su propia historia vital.

Cinco series, seis años de creación

La exposición se articula en torno a cinco series realizadas entre 2018 y 2024, en las que Bersabé combina piezas de pequeño y gran formato. Obras como Sobre azul (2018) o Dime qué pañuelo quieres (2020) conviven con creaciones de gran carga simbólica como Y besarás la frente de tu tiempo (2017), un monumental lienzo de siete por cuatro metros que cierra la muestra con una metáfora de la vejez y el amor como reconciliación transgeneracional.

La pintura de Bersabé no rehúye la realidad, la convierte en un espacio narrativo en el que se abordan asuntos delicados como el envejecimiento, la dependencia, la enfermedad o el estigma social, pero también la ternura, el amor y el cuidado.

«Comencé a pintar lo que me rodeaba, una familia matriarcal, con mi madre metida en el mundo de los cuidados por enfermedad de mi padre y mi abuela en casa. Generó una intimidad, un diálogo intergeneracional y un vínculo muy estrecho con ella», ha explicado la artista sobre el origen de su visión creativa.

Ponerse en la piel de los demás

La muestra invita al visitante a ponerse en la piel de los demás, a contemplar los cuerpos envejecidos como un testimonio vivo cargado de verdad y vulnerabilidad, pero también de una enorme e imperecedera fortaleza y dignidad.

Obras como En su espejo (2016), Mapa interior I y II (2017) o Un viejo tic tac (2017) plantean una narrativa que interpela al espectador de manera íntima, sin filtros, provocando un diálogo sobre el valor de los cuidados, el respeto intergeneracional y el peso de la memoria.

Quienes aún no la han visitado tienen hasta este fin de semana para adentrarse en esta destacada propuesta del Murec de este año, un recorrido pictórico que convierte la experiencia personal de la artista en un espejo donde, claramente, toda la sociedad puede reconocerse.

