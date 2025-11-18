Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista exterior de la Diputación Provincial de Almería. A. A.

La UCO registra la Diputación de Almería

Fuentes oficiales apuntan a la detención del presidente de Diputación, Javier Aureliano García, aunque la institución los desmiente

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado un operativo en la mañana de este martes en la Diputación de Almería, donde, ... desde primera hora, está solicitando expedientes relacionados con contratos de obras. Según fuentes oficiales del cuerpo, se ha detenido a varias personas, entre ellas, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez.

