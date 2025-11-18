La UCO registra la Diputación de Almería
Fuentes oficiales apuntan a la detención del presidente de Diputación, Javier Aureliano García, aunque la institución los desmiente
Almería
Martes, 18 de noviembre 2025, 10:22
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado un operativo en la mañana de este martes en la Diputación de Almería, donde, ... desde primera hora, está solicitando expedientes relacionados con contratos de obras. Según fuentes oficiales del cuerpo, se ha detenido a varias personas, entre ellas, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez.
Sin embargo, fuentes de la propia institución provincial apuntan que, hasta minutos antes de las 10 horas de la mañana, no se habían producido estos arrestos y que se están colaborando desde el primer momento con la UCO, cuya operativa tiene relación con un caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería; el mismo que lleva el caso 'Mascarillas', que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión