Javier Aureliano García en la inauguración del espacio escénico, bajo su nombre, en Fines. R. I.

La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de dinero en efectivo que manejaba Javier Aureliano García

Los hermanos del expresidente cedían sus cuentas bancarias para supuestamente lavar el dinero obtenido «de forma ilícita»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

El supuesto dinero en 'B' que poseía Javier Aureliano García es uno de los aspectos más «llamativos» a los que hace referencia el juez instructor ... del caso, Eduardo Martínez Gamero, quien según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) hacía frente a las cuotas hipotecarias en la adquisición de un inmueble a una cuenta mediante «abonos» que ascendían a «19.750 euros» a través de cajeros automáticos de Roquetas de Mar y El Ejido.

