Aquí se ubicará la bandera de España más grande de la provincia y una de las mayores de Andalucía

Se viene un nuevo récord en Almería y esta vez todo indica que lo va a protagonizar el Puerto de la ciudad. Esta zona se ... prepara para estrenar, a principios de diciembre, un nuevo espacio abierto al público que marcará un antes y un después en la integración puerto-ciudad.

Y lo hará con un invitado muy especial, la bandera de España más grande de toda la provincia, una enseña tan llamativa que difícilmente pasará desapercibida. Además, será una de las banderas más grandes de Andalucía, lo que garantiza que muchos curiosos se acerquen y se hagan el obligado 'selfie' para subir a sus redes sociales.

La gran bandera ondeará en la entrada al Muelle de Levante, justo en el acceso a la zona de Ribera I, donde se están culminando las obras de urbanización. Será allí donde los almerienses encontrarán este gigantesco pabellón de 96 metros cuadrados fabricado con material reciclado y sostenido por un mástil de 25 metros.

Un paseo nuevo para estrenar en diciembre

La apertura del espacio permitirá recorrer por primera vez la explanada de Ribera I completamente renovada. El mármol Blanco Macael, el Dekton y el granito se combinan en pavimentos y zonas de estancia que buscan darle un aire moderno, mediterráneo y muy almeriense.

Además, la sede de la Autoridad Portuaria también se está poniendo guapa. Su nueva envolvente estará recubierta por 2.000 metros cuadrados de Dekton, lo que dará al edificio un aspecto completamente renovado y más eficiente energéticamente.

Una conexión directa con el centro

Para completar esta transformación, el Puerto contará con un nuevo acceso peatonal desde el Parque Nicolás Salmerón, una entrada que permitirá llegar caminando desde el centro hasta el nuevo mirador urbano. Una vez abierto al público, la zona aspira a convertirse en un espacio para eventos, paseos, ferias, encuentros vecinales y, por supuesto, para contemplar la que probablemente será la bandera más fotografiada de Almería.

Con la inauguración prevista para diciembre, los almerienses podrán estrenar este nuevo tramo del frente marítimo justo antes de Navidad, sumando un punto más de conexión con el mar y, muy probablemente, un 'self point' de parada obligada.