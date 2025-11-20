Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El subdelegado del Gobierno, José María Martín y el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes durante el acto R.I.

La UAL inaugura el programa de actividades por el aniversario de la muerte de Franco

El subdelegado del Gobierno y el rector de la universidad participan en el acto el 'Árbol de la Democracia' para destacar la «importancia y valor» de la libertad

R.I.

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

El campus de la Universidad de Almería ha acogido esta mañana el primer acto llamado el 'Árbol de la Democracia' que forma parte del programa ' ... España en Libertad, 50 años'. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, y el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, han participado en esta actividad en la que se ha descubierto una placa conmemorativa de este aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  3. 3 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  4. 4 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  5. 5 Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»
  6. 6 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  7. 7 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  8. 8 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  9. 9 Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes
  10. 10 Diez implicados por presuntos contratos irregulares de obras y servicios desde la Diputación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UAL inaugura el programa de actividades por el aniversario de la muerte de Franco

La UAL inaugura el programa de actividades por el aniversario de la muerte de Franco