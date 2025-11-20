La UAL inaugura el programa de actividades por el aniversario de la muerte de Franco

El campus de la Universidad de Almería ha acogido esta mañana el primer acto llamado el 'Árbol de la Democracia' que forma parte del programa ' ... España en Libertad, 50 años'. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, y el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, han participado en esta actividad en la que se ha descubierto una placa conmemorativa de este aniversario.

Martín Fernández ha afirmado que «desde el Gobierno de España hemos querido realizar aquí en la Universidad este acto, corazón del pensamiento y crítico y hogar natural de quienes a cuestionar, contrastar y construir». «Es el mejor espacio para reafirmar la importancia y el valor de nuestras libertades, en una jornada donde se cumplen hoy los 50 años de la muerte del dictador Franco», ha añadido. El subdelegado ha explicado que «la democracia, al igual que este árbol, necesita de raíces fuertes, cuidados constantes y de la voluntad colectiva para que siga creciendo».

Por su parte, el rector de la UAL ha destacado que «hoy se cumple medio siglo de un cambio histórico transcendental para la sociedad española». Ha añadido que «la democracia que comenzó en 1975 ha traído el periodo más largo de paz, libertad, estabilidad, progreso y bienestar de la historia contemporánea». Para el rector, «este periodo ha servido para sentar las bases y para el desarrollo de los servicios públicos y donde la educación supone aquí en la Universidad el mejor ascenso social con el que podemos contar».

Durante el acto, las personas que han participado han escrito mensajes sobre qué representa la democracia y, posteriormente, han colgado esas palabras en el árbol ubicado en el campus de la Universidad.

El programa 'España en Libertad 50 años' es una iniciativa del Gobierno central coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que continuará con otros actos durante las próximas dos semanas. En las actividades, destaca la del lunes 1 de diciembre tendrá lugar la conferencia impartida por Rafael Quirosa-Cheyrouze sobre esta conmemoración y tema central del programa en la Subdelegación del Gobierno. El jueves 4 de diciembre en el Teatro Cervantes se desarrollará el concierto-recital 'Ganó la libertad' con la actuación de numerosos artistas que interpretarán versiones de los autores de la Transición. Al día siguiente, el viernes 5 de diciembre antes del comienzo del acto central del aniversario de la Constitución habrá un concierto del coro infantil Pedro Mena de Adra y, a continuación, se celebrará el acto central de la Constitución.