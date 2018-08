«El turismo solidario es como ver una catedral por fuera» Francisco Molian en un taller de formación. molina / F.M. Francisco Molina Arcos es voluntario desde hace años con la Obra Social La Caixa y es Delegado de Unicef en Almería FRANK CELADA ALMERÍA Jueves, 16 agosto 2018, 01:51

De Centroamérica al África Central, Francisco Molina Arcos lleva años como voluntario internacional por todo el mundo ayudando a los más desfavorecidos, ya sea con Unicef o con la obra social de La Caixa.

-Ha colaborado a lo largo del tiempo con una serie de asociaciones de Almería como la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar)...

-Si, son asociaciones que trabajan con la Obra Social La Caixa. Allí trabajamos con cualquier colectivo de ayuda a la discapacidad, marginación, riesgo de exclusión social... en todo lo que podamos ayudar. Hay diferentes programas esponsorizados a través de la Obra Social, gracias a los cuales nosotros, como voluntarios, tomamos parte en sus actividades y otras que organizamos a nivel local con todas estas asociaciones. Concretamente, la última, algo muy bonito que hemos hecho es una obra de teatro con marionetas fabricadas por los chavales con Síndrome de Down, en la que se actúa con luz negra y no se ve quién hay detrás del telón. Es muy bonita la ilusión con la que lo hacen y la sorpresa cuando al terminar, salen al escenario, se los ve y la reacción de locura total que esto causa en el público.

-¿Y hay alguna colaboración entre estas asociaciones que, al fin y al cabo, tienen mucho en común entre sí?

-No, son programas de La Caixa, aunque sí es común que cuando se hace alguna actividad a la que puedan asistir varios colectivos, pues van todos ellos. Es una forma de conseguir integración. Incluso los hijos de otros voluntarios acuden también, para ver que son niños con capacidades distintas, que no son ni mejores ni peores y en esa convivencia la verdad es que tanto los unos como los otros lo pasan genial. Es más dura la experiencia con Argar, con los niños con cáncer, que lo que tratamos es de darles unos días o un día de acompañamiento y tratar de evitar que piensen en la que tienen encima.

-¿Qué lleva a alguien a irse a hacer un voluntariado a países como Nicaragua o Guatemala, que tienen realidades muy duras?

-Allí lo pasé muy mal porque fueron los primeros años y el choque fue demasiado grande. Después no te vas acostumbrando, nunca te acostumbras, pero sí es verdad que ya te haces a la idea de qué te vas a encontrar y bueno vas... creciendo. Cada proyecto es distinto, aunque sean los mismos niveles de pobreza, o similares la gente nunca es la misma. ¿Qué nos lleva a eso? Lo mío fue por casualidad: tuve la oportunidad de hacer el primer viaje y desde entonces no he dejado de ir.

-Toda esa gente que va de 'voluntariado' al 'tercer mundo' pero luego va a hacerse una foto con los chicos de allí ¿Qué opinión le merece?

-Eso, el 'turismo solidario' para mi es como el que visita una catedral por fuera. Lo bonito en este caso es convivir con ellos, si no, no tiene ningún sentido. No estoy en contra, es un primer paso, pero lo bonito es convivir con ellos: comer, dormir y levantarte con ellos. Tratar de que sean capaces por si solos de emprender un negocio, sea el que sea, sobre todo las mujeres, porque en muchos de estos países hay un patriarcado muy fuerte. Queremos que las mujeres puedan diferenciarse en la economía.

-¿Diría que la ayuda que aportan en donde van no es solo económica sino también social?

-Efectivamente. Cuesta mucho trabajo y no ayuda que la mentalidad de la mayoría de los pueblos sea acomodaticia: eso es lo que tienen y no tienen esperanzas, se conforman con lo que hay. Nosotros tratamos de incentivarlos para que salgan de esa situación. La nuestra no es la típica ayuda que les das para que coman un mes y adiós muy buenas, eso no es efectivo.