El turismo presenta el mayor descenso en el primer trimestre del año desde la pandemia

Almería Martes, 13 de mayo 2025

La provincia almeriense recibió durante el primer trimestre de este año 295.602 turistas, lo que representa un descenso interanual del 13,2%. Se trata de la mayor caída en este primer trimestre de la última década, con la excepcionalidad de los años 2020 y 2021, cuando la pandemia de la covid-19 obligó a blindar municipios y provincias y, pese a las aperturas temporales, Almería perdió más de la mitad de sus visitas.

Los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), actualizados este martes en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), permiten comparar, trimestralmente, la evolución de la afluencia de turistas en las provincias andaluzas desde 1999 hasta marzo de este año. La proyección de la provincia de Almería es clara, si bien, las visitas se concentran en los meses de verano, temporada alta para quienes buscan sol y playa, reduciéndose durante el resto de estaciones.

Fuera del periodo estival, puentes y festivos suponen un alivio para el sector turístico almeriense. En los primeros meses del año, la Semana Santa es un momento clave para Almería y su influencia se percibe en los datos trimestrales. En este 2025, la luna llena ha situado la Semana dePasión en la segunda quincena de abril, algo que ha marcado inevitablemente los primeros resultados anuales de la ECTA, cayendo al mínimo observado desde 2015 (sin incluir en la comparación los años de la pandemia).

Solo hay dos descensos interanuales más en este marco temporal: 2017, con una bajada del 1,9% y 2019, con un 0.3%. En ambos casos, además, la Semana Santa fue de las consideradas tardías, en fechas similares a la de este año. Sin embargo, el impacto de ello en las visitas se aprecia sustancialmente inferior.

Por contra, cuando esos días de devoción y vacaciones escolares tienen lugar en marzo, el sector turístico almeriense se ve beneficiado, con incrementos en la misma horquilla de diez años. Algo que se observa en el conjunto de Andalucía, cuyas tradiciones de Semana Santa atraen a millones de turistas cada primavera.

No obstante, en lo tocante a los meses de enero a marzo de este año, en la comunidad autónoma no revela la ECTA que se haya producido un desplome de las visitas turísticas si no un humilde crecimiento del 1,3% hasta superar los 6,4 millones, salvando con ello la media de los últimos años. En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentró el 28,6% de los mismos, seguida de Sevilla, Granada y Cádiz con el 20,5%, 17,6% y 12,1%, respectivamente.

La provincia almeriense, por su parte, ocupa la penúltima posición, con el 4,6% del total de visitantes recibidos en Andalucía, solo por delante de Jaén (2,6%).

Buena nota, pero la más baja

La encuesta trimestral del IECAtambién recoge la nota con la que los turistas valoran su estancia. Del 1 al 10, Andalucía presenta una valoración de 9,1. Una media superada por Málaga(9,3), Jaén y Sevilla (ambas, 9,2). Por debajo, empatadas con 8,9, se sitúan Almería, Granada y Huelva.

Esta misma nota –sobresaliente pero por debajo del conjunto andaluz– se mantiene en la provincia de Almería en los últimos tres trimestres. El índice de percepción máximo obtenido en la provincia, de acuerdo a la ECTA, se logró hace justo un año: en el primer trimestre de 2024, los visitantes puntuaron a Almería con 9,7 puntos. La nota más baja de los últimos años se detecta en el tercer trimestre (julio a septiembre) de 2021, cuando Almería se quedó en un notable 7,9.