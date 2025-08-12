El turismo internacional sostiene al Aeropuerto de Almería en julio El aeródromo ha disminuido un 0,7% el tráfico entre enero y julio respecto a 2024 pese a que el séptimo mes ha dejado cifras excepcionales en cuanto a viajeros extranjeros

El aeropuerto de Almería ha recibido entre enero y julio de este año 459.336 pasajeros, un 0,7% menos que en el mismo periodo de 2024, según los últimos datos publicados por Aena. Aunque el mes de julio dejó un respiro con 96.374 viajeros —un 4,2% más que en el mismo mes del año anterior—, el balance global se mantiene en negativo.

Esta evolución contrasta con el crecimiento de la mayoría de aeropuertos andaluces y coincide con la pérdida anunciada a comienzos de año de dos importantes rutas para la conectividad de la provincia de cara a la campaña veraniega: París-Orly y Bilbao. Ambas sumaron más de 33.000 usuarios en 2024 (14.845 hacia la capital francesa y 18.234 a la ciudad vizcaína) y su desaparición ha reducido la oferta de vuelos directos desde y hacia El Alquián.

La conexión con París, inaugurada en diciembre de 2022 y operada por Transavia, contaba con tres frecuencias semanales y registraba buena ocupación en verano, pero desapareció para la temporada veraniega de 2025 con la consiguiente pérdida de unos 30.000 asientos anuales. Por su parte, la ruta de Vueling con Bilbao, recuperada en 2022 tras la pandemia, también dejó de operar en el aeropuerto almeriense pese que presentaba unos números más que notables cada temporada estival.

Pese a la caída en el acumulado anual, el aeropuerto almeriense ha visto repuntar el tráfico internacional un 13,7% en julio respecto a 2024, impulsado por el habitual aumento de las conexiones estivales con destinos europeos. La situación se aleja, por ahora, del objetivo de recuperar el tráfico prepandemia: en 2019, último año antes de la covid, Almería registró 979.406 pasajeros, frente a los 786.000 con que cerró 2024.

Queda por delante todavía el mes de agosto, que podría hacer que Almería remonte definitivamente y se sitúe en positivo respecto a la campaña anterior, o que se confirme la falta de crecimiento del tráfico, como venía ocurriendo desde el año de la pandemia.

En el conjunto de Andalucía, los aeropuertos han sumado 22.464.983 pasajeros hasta el séptimo mes del año, un 6,4% más que en 2024. Solo en julio se contabilizaron 3.918.655 viajeros, lo que supone un incremento del 5,5% y récord mensual para Málaga y Sevilla.

Por aeropuertos, Málaga lidera el tráfico con casi 15,2 millones de pasajeros en lo que va de año (+7,8%), seguido de Sevilla, que supera los 5,5 millones (+5,1%). Granada acumula 664.421 (+2,1%), Jerez 487.137 (-9,5%), Almería 459.336 (-0,7%) y Córdoba 10.650 (+145,4%). En cuanto a operaciones, Andalucía registra 210.330 vuelos hasta julio (+5,6%), de los que 36.242 corresponden al séptimo mes del año (+6,9%).