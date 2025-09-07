El turismo extranjero cae un 2%, pero compensa con una estancia mayor que el viajero autóctono El vacacionista nacional aumenta un 7,83% frente a la disminución del foráneo, que baja respecto al verano del año pasado

Los datos de ocupación hotelera correspondientes al mes de julio reflejan una realidad dual para la provincia de Almería. Mientras que el turista nacional se decantó por visitar Almería, no sucedió lo mismo con el foráneo. El primero de los dos perfiles ha incrementado su presencia respecto al mismo mes de 2024. Es más, la ha superado con un 7,83%, según los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El turismo nacional se erige como motor del sector. Durante julio, 194.704 viajeros españoles eligieron la provincia para pasar sus vacaciones, lo que supone un aumento de 14.132 visitantes más que en el mismo mes del año pasado. Este crecimiento, cifrado en un 7,83%, confirma la buena sintonía de los turistas autóctonos con la oferta de sol y playa. Este se trata de un respaldo clave en plena temporada alta en un contexto en el que el mercado interno gana relevancia frente al internacional, tal y como reflejan los datos del INE.

El escenario cambia al analizar el comportamiento del turismo extranjero. La presencia de este es la que se ha visto ligeramente mermada durante el estío. La provincia recibió 44.268 visitantes foráneos, frente a los 45.070 registrados en julio de 2024. La caída de un 1,78% no representa un desplome, pero sí marca la diferencia en el mercado estival. A lo sumo, las cifras globales sitúan en 238.971 el total de turistas que visitaron Almería durante el mes, un dato que mantiene el pulso en aumento desde el inicio del año. Sin embargo, las curvas que forman los dos tipos de turistas guardan relación en cuanto a la pronunciada bajada desde agosto a diciembre.

Las pernoctaciones, otro indicador clave para medir el impacto económico, también reflejan esta dualidad. El aumento de visitantes nacionales se tradujo en 741.323 noches de alojamiento, un 6,99% más que en julio de 2024. Este dato revela que, de media, cada viajero español permaneció cerca de cuatro noches en la provincia. El turista extranjero, pese a su ligera reducción en número, compensó con estancias más largas.

El turista foráneo ha perdido presencia durante el verano, pero sólo en número de viajeros. Las cifras de las pernoctaciones señalan lo contrario. La media de noches que pasó de vacaciones fue de casi cinco, una más que el nacional. El incremento de 4,35% respecto al año pasado dista de la del viajero autóctono. Sin embargo, esta cifra gana protagonismo pese a la disminución en porcentaje.

El número de pernoctaciones alcanó las 934.056 en julio. A inicios del verano, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, sostuvo que Almería soportaría 2.500.000 de pernoctaciones en temporada alta. A pesar de la falta de los datos de agosto, todo apunta que la cifra rondará la que manejó Alonso. De ser así, el total se estabilizaría frente a la que albergaron los meses entre junio y agosto de 2024, con 2.517.415 hospedajes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Cabe destacar que el organismo público no tiene en cuenta el fenómeno de las viviendas turísticas en sus datos, por lo que las cifras de verano se asumen superiores a las oficiales. Sin embargo, se espera que los datos casen con los que ofreció en un primer momento la Administración andaluza.

La demanda en verano se concentró especialmente en las zonas costeras del Poniente y Levante almeriense, según el presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), José María Rossell. Ahí emergen destinos como Mojácar y Roquetas de Mar. Estos enclaves de la costa continúan como las zonas vacacionales con mayor número de adeptos en la provincia un verano más.

Roquetas de Mar roza medio millón de pernoctaciones

Roquetas de Mar no tiene rival durante el verano. El municipio se consagra como el destino favorito entre los viajeros que visitan la provincia. Los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo destacan. El municipio atrajo a un quinto de la proyección de pernoctaciones que se tenía en Almería. Los turistas que visitaron la zona se cifran en 456.106, un total superior a destinos celebrados como Mojácar y Níjar.

El número exacto de turistas que acudieron a Roquetas de Mar en julio se acerca a los 100.000. En concreto, 97.589 vacacionistas optaron por este lugar de la costa de Almería. En total, un 11,23% más que en el mismo periodo del año anterior quiso disfrutar de la zona.

El segundo de los destinos por excelencia en la provincia, Mojácar, aunó a 37.727 turistas y 166.763 hospedajes. A pesar de la ligera disminución de viajeros, cifra que el INE apunta en 2.024, las pernoctaciones in crementaron hasta las 166.763. Este total está por encima del del hace un año, cuando hubo 163.684.

Los datos del portal de viajes 'Jetcost' ya posicionaron a Roquetas de Mar y Mojácar en el ránking a nivel estatal como los destinos vacacionales más buscados. Los municipios figuran en el puesto 14 y 36, respectivamente. De esta forma, un buen número de turistas han ubicado a Almería en el puesto 34 de las 54 zonas más deseadas para pasar las vacaciones.

En este sentido, los camping, las zonas rurales y los hostales han rendido de forma positiva según los datos que ofrecen los empresarios del sector, con una ocupación del 90% entre julio y agosto.

