El turismo deja cerca de 250 millones de euros en Almería entre los meses de abril y junio

El gasto medio por persona diario se situó en 66,50, el segundo mayor en Almería desde la pandemia, pero debajo de la media andaluza

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:00

El turismo generó en la provinia de Almería un total de 248,5 millones de euros entre los meses de abril y junio de este año, según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). Esta estimación se obtiene calculando mediante los 706.660 turistas que visitaron la provincia durante el segundo trimestre del año, con los datos de estancia media en la povincia, 5,3 días, y el gasto medio diario por persona, que se sitúa en torno a 66,50 euros según la encuesta.

El gasto medio diario ha experimentado un incremento del 5,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situaba en 62,90 euros. Pese a este crecimiento, Almería registra uno de los niveles más bajos de gasto medio diario entre las provincias andaluzas. Solo Huelva, con 55,20 euros, presenta una cifra inferior. Por encima de la media regional, que se sitúa en 86,19 euros, se encuentran provincias como Málaga (94,80 euros), Cádiz (93,50 euros) y Córdoba (91,30 euros).

La estancia media en la provincia, de 5,3 días, supera ligeramente la media andaluza (5,1 días), y se sitúa entre las más elevadas, solo por detrás de Málaga (6,2 días). En cuanto a la evolución del número de turistas, Almería registra un aumento del 1,8 por ciento respecto al segundo trimestre de 2024, frente al crecimiento del 2,4 por ciento observado en el conjunto de Andalucía.

Desde 2021, el gasto medio diario en la provincia ha oscilado entre los 60 y los 68 euros, con el dato actual como el segundo más elevado del periodo.

