Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada. R. I.

El TSJA revoca la pena a dos condenados por patronear una patera por las contradicciones de un testigo

El alto tribunal andaluz muestra sus dudas sobre la fiabilidad de este testimonio, ya que en sede policial había dado más detalles sobre cómo los supuestos autores de los hechos se habían repartido el trabajo

E. P.

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:57

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a dos hombres tras revocar parcialmente una sentencia que les condenaba a cinco años de ... prisión por participar en la conducción de una patera desde Argelia hasta las costas de Almería al considerar que no existe prueba suficiente para incriminarlos ante las contradicciones mostradas por un testigo protegido.

