El TSJA ratifica casi 12 años de cárcel por agredir sexualmente a la nieta de su pareja sentimental

La resolución ratifica la orden de alejamiento de más de 500 metros durante 14 años, diez años de libertad vigilada, 23 años de inhabilitación para trabajar con menores y una indemnización de 60.000 euros

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:48

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de once años de prisión impuesta a un hombre en Almería por un ... delito continuado de agresión sexual a la nieta de su pareja, una menor que tenía entre cinco y siete años, con penetración y prevalimiento, así como otros nueve meses por un delito continuado de exhibición de material pornográfico, hechos cometidos entre marzo de 2020 y enero de 2023.

