El TSJA confirma que el suicidio de un empleado de banca fue un accidente laboral Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada. Se lanzó al vacío desde la azotea del edificio en el que trabajaba en junio de 2013 tras mantener un enfrentamiento con un cliente ALICIA AMATE Almería Miércoles, 23 enero 2019, 13:30

Un empleado de banca de Almería se precipitó al vacío desde el mismo edificio en el que se encontraba la sucursal bancaría a la que cada día iba a trabajar. Ocurrió el 27 de junio de 2013 y, ahora, más de cinco años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Almería de diciembre de 2017 considerando que se trató de un accidente laboral.

Así, el Alto Tribunal condena a las parte demandadas -Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Fraternidad Muprespa y Cajamar Caja Rural- a cumplir según su responsabilidad con los pronunciamientos relacionados con la declaración de accidente laboral que repercutirán, por lo tanto, en las pensiones de viudedad y orfandad que corresponden a la familia del finado.

Según describe la sentencia del TSJA, el día del siniestro, mientras prestaba sus servicios, el fallecido tuvo un conflicto con un cliente relativo a un ingreso de dinero por parte de este. Tras abandonar la sucursal, el citado usuario volvió con posterioridad el mismo día «y se encara con el finado» quien le comunica que «su problema está solucionado y que si vuelve a insultarle, llamará a la Policía». Tras esta reyerta, la directora de la sucursal llamó a su despacho al empleado «porque este estaba muy alterado y muy nervioso, sudando, dando golpes en la mesa por el estado de nervios que tenía», expone el texto judicial.

Después de esta conversación, mantuvo otra con la interventora quien le invitó a ir a «calmarse al archivo». Sin embargo, el fallecido pidió permiso para salir a la calle. «A continuación, el fallecido accede a la azotea y se precipita al vacío», recoge esta sentencia como parte del informe de la Inspección de Trabajo.

Desde la cooperativa Colectivo Ronda, que ha representado a la familia del finado a lo largo de todo el proceso, han señalado que esta resolución del TSJA valida el criterio del juzgado almeriense que establecía que «resulta probada la existencia de una situación de conflicto laboral previo al momento del suicidio, como es la discusión con el cliente, que le provoca una situación de estrés», sin que corresponda a los tribunales «hacer juicios de valor sobre la proporcionalidad o no de la reacción» del fallecido.

Asimismo, han remarcado que la sentencia recuerda que «si bien es cierto que la presunción de laboralidad -de un accidente ocurrido en el lugar de trabajo- puede ser enervada por el carácter voluntario que tiene normalmente el acto de quitarse la vida, no es menos verdad que el suicidio se produce a veces por una situación de estrés o de trastorno mental que puede derivar tanto de factores relacionados con el trabajo como de factores extraños al mismo».

Además, han añadido dede el citado despacho que «a la luz del análisis de lo relacionado con el fallecimiento de este empleado de banca», el TSJA considera, tal y como anteriormente hiciera el Juzgado de lo Social 3 de Almería, que no existe prueba alguna de que «las causas reales del suicidio no estaban relacionadas con el desempeño del trabajo, pues no figura [...] algún elemento o circunstancia revelador de antecedentes de anterior brote o de enfermedad mental previa al siniestro, ni de motivos ajenos al trabajo que le pudieran afectar mentalmente al punto de que le pudiesen llevar a tomar aquella fatal decisión».