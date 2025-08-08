Tres operaciones «de impacto» contra el 'narco' en cuatro meses: Pechina, Huércal de Almería y El Puche En lo que va de año, la Policía Nacional ha desarrollado más de 2.000 intervenciones relacionadas con la droga, que han permitido intervenir en 800 plantaciones de marihuana

El comisario jefe de la Policía Nacional de Almería, Antonio Delgado, recalcó ayer que 'Olea' es la «tercera operación de impacto en los últimos cuatro meses» tras las desarrolladas en Pechina y Huércal de Almería, ambos, municipios del entorno metropolitano de la capital.

Delgado recordó este jueves el operativo desarrollado en el término pechinero en abril, donde se intervinieron «miles de plantas de marihuana», 18 armas de fuego así como una «ingente cantidad de útiles, dinero y vehículos». Con la colaboración de la Unidad Central de la Policía Nacional y el Greco de la Costa del Sol, por otro lado, en Huércal de Almería se desarrolló otra intervención que permitió sacar del mercado ilícito 15.300 kilogramos de hachís. Dos grandes operativos al que se suma el dado a conocer este jueves en la Comisaría de la Policía Nacional, droga y armas intervenidas presentes, que tiene a la capital como escenario.

Solo en este año, según apuntó el comisario de Almería, se han desarrollado en materia de lucha contra la droga más de 2.000 intervenciones policiales que han permitido intervenir en 800 plantaciones de marihuana en Almería. Datos que, para Delgado, prueban que la Policía Nacional está centrada en este ámbito.

La presentación de los resultados de la operación 'Olea' llegó un día después de que la Guardia Civil informara de la incautación de 10.000 litros de combustible atribuidos a una red dedicada al 'petaqueo' en Adra y El Ejido. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, hizo hincapié en la relevancia de este tipo de acciones en la lucha contra mafias que van más allá de la droga, ya que se asocia también al tráfico de seres humanos.

«Se ha dado ha dado lugar a la incautación de cuatro embarcaciones semirrígidas y también a la intervención de 10.000 litros de combustible que estaban almacenados en unas condiciones que, evidentemente, no respetaban ninguna medida, con la situación de peligrosidad que supone este hecho», indicó Martín.