Imagen virtual del proyecto para el 'Arena Center' en El Toyo. R. I.

Tres empresas quieren construir el 'Arena Center' de El Toyo, que deberá estar listo en verano

Grupo Copsa, Martizos Servicios S. L. y Pinus S. A. se presentan para llevar a cabo este ambicioso proyecto, que cuenta con un presupuesto de licitación de más de un millón de euros

A. M.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

El Ayuntamiento de Almería ha cerrado el plazo de presentación de ofertas para la ejecución de las obras del nuevo complejo deportivo 'Arena Center', especializado ... en deportes de playa y ubicado en El Toyo. Un total de tres empresas -Grupo Copsa, Martizos Servicios S. L. y Pinus S. A.- han formalizado su candidatura para llevar a cabo este ambicioso proyecto, que cuenta con un presupuesto de licitación de 1.001.694,83 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

