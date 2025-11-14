Tres empresas quieren construir el 'Arena Center' de El Toyo, que deberá estar listo en verano

El Ayuntamiento de Almería ha cerrado el plazo de presentación de ofertas para la ejecución de las obras del nuevo complejo deportivo 'Arena Center', especializado ... en deportes de playa y ubicado en El Toyo. Un total de tres empresas -Grupo Copsa, Martizos Servicios S. L. y Pinus S. A.- han formalizado su candidatura para llevar a cabo este ambicioso proyecto, que cuenta con un presupuesto de licitación de 1.001.694,83 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

A partir de ahora, ha indicado este viernes el Ayuntamiento en una nota, será la Mesa de Contratación la encargada de evaluar las propuestas recibidas, tanto desde el punto de vista técnico como económico, con el objetivo de adjudicar las obras lo antes posible y cumplir con el calendario previsto: que las instalaciones estén operativas para el próximo verano.

El 'Arena Center' se construirá junto al Palacio de Congresos 'Cabo de Gata-Ciudad de Almería', en un enclave estratégico dentro de la urbanización de El Toyo. El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation, y representa una apuesta decidida del Ayuntamiento por el deporte, la sostenibilidad, la transformación urbana y el turismo.

La nueva instalación contará con dos fosos de arena de 3.404 metros cuadrados y 1.702 metros cuadrados, diseñados para la práctica de disciplinas como rugby-playa, fútbol-playa, voley-playa, balonmano-playa y tenis-playa. Además, incluirá vestuarios, gimnasio, zona de fitness al aire libre, gradas móviles, un quiosco concesionado y 62 plazas de aparcamiento.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro, ha mostrado su «satisfacción» por la concurrencia que finalmente se ha dado en el procedimiento de licitación para esta actuación, un proyecto que «responde a los compromisos adquiridos en nuestro programa electoral y que refuerza la identidad costera y activa de la ciudad, posicionándola como destino internacional de turismo deportivo azul».

En esta línea, ha destacado como El Toyo, ahora con estas instalaciones, se consolidará «también como un espacio privilegiado para la práctica deportiva al aire libre, con infraestructuras modernas, accesibles y pensadas para todos los públicos», recordando que el objetivo es que las obras estén finalizadas para el verano de 2026.

El proyecto, redactado por el arquitecto Salvador Cruz Enciso y presentado por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el pasado mes de octubre, diseña una infraestructura «polivalente» para albergar todo tipo de deportes playa y preparada para eventos y competiciones de nivel, nacional e internacional.

Otro aspecto destacado de esta instalación será la posibilidad de instalar graderío con ocasión de la celebración de eventos que puedan acogerse en la misma, todo ello completado con recorridos diferenciados tanto para la presencia de público como para los participantes de competiciones.

La actuación prevista incluye además la mejora del entorno a través de una intervención de restauración ambiental y la dotación de más de plazas de aparcamiento a la entrada del complejo.