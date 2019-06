Tres de los 15 acusados de perpetrar robos violentos niegan los hechos Ideal La vista oral contra miembros de una banda que actuaba en zonas de playa de la capital continúa el miércoles tras llegar a una conformidad que rebajará la pena solicitada para la mayoría de los procesados ALICIA AMATE Almería Lunes, 10 junio 2019, 14:51

Todo estaba preparado en la Audiencia Provincial de Almería esta mañana para la celebración de la primera de las tres sesiones previstas en la vista oral contra un grupo de 15 personas acusadas de pertenecer a una banda criminal que realizaba robos con violencia en zonas de playa de la capital, entre otros delitos.

A las puertas de la Sala del Jurado -lugar donde el Tribunal de la Sección Segunda celebra este acto de juicio- decenas de personas, entre los acusados y sus familiares, mantenían conversaciones con los letrados. El objetivo: llegar a una conformidad que permitiera reducir las penas solicitadas, a saber, de entre tres y trece años de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos que se imputan a cada uno de los acusados.

Sin embargo, la conformidad no ha llegado por parte de todos. Finalmente, y después de más de una hora de espera, tres de la quincena de acusados no han reconocido los hechos. Asimismo, uno de los presuntos miembros de esta banda no se ha personado esta mañana en la Audiencia Provincial de Almería, por lo que se ha emitido contra esta persona una orden de búsqueda y captura.

La segunda sesión se celebrará el próximo miércoles. En dicha cita, se presentarán pruebas testificales sobre los acusados que niegan reconocer los hechos. Tras ello, la Fiscalía modificará su petición de pena inicial para los 15 procesados.