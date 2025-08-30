Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«El tren se ha parado súbitamente y gritando nos pedían que nos bajáramos sin las maletas»

Ainara, una de las 210 pasajeras del tren rumbo a Madrid, relata a IDEAL su experiencia tras el incendio en el vagón del convoy

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:46

Ainara es una de las 210 pasajeras que se ha visto afectada en el incendio del tren con destino a Madrid. A las ocho de ... la mañana se subía al penúltimo vagón del convoy que partió de Almería y hacía parada en Granada sin imaginar que no iba a llegar a tiempo a la capital española. «A las 14.05 horas el tren se ha detenido súbitamente y empezaron a gritar 'Que se baje todo el mundo, bajaros, ¡por favor!'», relata a IDEAL la afectada mientras espera la llegada de otro tren que la lleve a su destino tras el incidente que les ha obligado a bajarse a la altura de Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real.

