«El tren se ha parado súbitamente y gritando nos pedían que nos bajáramos sin las maletas»
Ainara, una de las 210 pasajeras del tren rumbo a Madrid, relata a IDEAL su experiencia tras el incendio en el vagón del convoy
Almería
Sábado, 30 de agosto 2025, 18:46
Ainara es una de las 210 pasajeras que se ha visto afectada en el incendio del tren con destino a Madrid. A las ocho de ... la mañana se subía al penúltimo vagón del convoy que partió de Almería y hacía parada en Granada sin imaginar que no iba a llegar a tiempo a la capital española. «A las 14.05 horas el tren se ha detenido súbitamente y empezaron a gritar 'Que se baje todo el mundo, bajaros, ¡por favor!'», relata a IDEAL la afectada mientras espera la llegada de otro tren que la lleve a su destino tras el incidente que les ha obligado a bajarse a la altura de Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real.
«No paraba de salir humo del último vagón, y, en medio de toda esa alarma, los turistas no se enteraban de lo que ocurría y otros, cogían sus pertenencias con prisas», expone. Con el humo afectando al resto de vagones, los supervisores del tren pedían a los pasajeros que no cogieran sus pertenencias para evitar demorarse a la hora de evacuar el vehículo. «La gente ha comenzado a salir corriendo y, entre el tren y el suelo, había un desnivel, por lo que han tenido que ayudarnos a salir de allí, en especial a los mayores», confiesa, todavía con el susto en el cuerpo. «Un hombre ha necesitado asistencia médica porque se ha hecho daño», subraya.
En medio de las vías y con la incertidumbre, la afectada lamenta la falta de atención por parte de Renfe. «Llegó la Guardia Civil y nos trajeron agua para hacer frente a las altas temperaturas, hacía muchísimo calor y nos hemos protegido con cartones o debajo de un árbol porque los autobuses no podían llegar hasta nosotros», indica, sin embargo, nada de comida. «Nos dijeron que iban a traernos bocadillos pero nunca llegaron», afea la afectada.
Después de que los bomberos de Puertollano extinguieran el fuego del vagón, los dos centenares de pasajeros que viajaban hacia Madrid han sido movilizados en otro tren con destino a Ciudad Real. «Hemos ido todos de pie, mayores y niños, no sabíamos qué iba a pasar», expresa Ainara a este periódico cuatro horas después del fuego. A las 18.20 horas, la almeriense ha podido subir a uno de los trenes rumbo a su destino.
