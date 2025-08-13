El tren Almería-Granada, un proyecto de mil millones para dejar el trayecto en «menos de hora y media» Transportes asegura que España tiene una tasa de retrasos entre las «mejores» de Europa y anuncia una 'app' para informar a tiempo real de las incidencias ferroviarias

Alicia Amate Almería Miércoles, 13 de agosto 2025

El ministro de Transportes, Óscar Puente, además de ofrecer todos los pormenores del viaducto de Los Feos –infraestructura a punto de concluir que visitó ayer en el trazado de la Alta Velocidad de Almería– pasó por encima de otros proyectos que vendrán a mejorar el débil servicio ferroviario de la provincia.

Así, trasladó ayer Puente que el ministerio que dirige trabaja en el estudio funcional para la mejora de la conexión entre Almería y Granada, que cuenta con «una inversión prevista de 1.000 millones de euros» con el objetivo de «conectar Almería con Granada en menos de una hora y media».

Una línea ferroviaria, la que une ambas provincias, escenario de múltiples incidencias que provocan frecuentes retrasos y traslados por carretera de viajeros. Uno de los más graves tuvo lugar la semana pasada, el miércoles día 6, cuando el pasaje que viajaba de Madrid a Almería se vio detenido en el municipio de Alamedilla, donde la carencia de servicios básicos obligó a intervenir a la Guardia Civil para, entre otras actuaciones, facilitar agua potable a los viajeros. El trayecto hasta Almería se tuvo que realizar en autobús.

Una 'app' sobre incidencias

El ministro Óscar Puente, a pesar de los incidentes de los que a diario se da traslado a través de redes sociales, no dudó ayer en asegurar que la puntualidad del sistema ferroviario español está entre las «mejores de Europa», solo por detrás de Suiza y «muy por delante» de los datos de Alemania, Francia o Italia.

El titular de Transportes afirmó que «un 62% de los trenes son puntuales», que el 80% presentan un retraso inferior a los 15 minutos, mientras que el 20% que supera la cota de los 20 minutos de demora, en base a los datos de julio. «Son cifras similares a las que tuvimos en el verano pasado», puntualizó, a la espera de contar con los datos del presente mes de agosto.

Justificó las continuas averías e incidencias en que el movimiento ferroviario de la actualidad es muy superior al de décadas atrás y en que se están migrando los sistema de seguridad, del LZB al RTMS» lo que «está produciendo problemas de software».

Como medida informativa, por otro lado, Puente anunció ayer que el Ministerio de Transportes prevé lanzar una aplicación en la que se dará cuenta a tiempo real sobre los incidentes de la red.