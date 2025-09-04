Una treintena de buses mejorarán la accesibilidad al campus de La Cañada Los autobuses incluirán servicios en horario de tarde desde el municipio de Níjar a la UAL, que se unirán a los 31 servicios al previstos para este año

F. L. C. Almería Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:47

Las líneas de autobuses metropolitanas gestionadas por el Consorcio de Transporte de Almería reactivarán a partir del lunes 8 de septiembre sus servicios directos entre diferentes municipios de la provincia y el Campus Universitario.

Así lo anunció la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Dolores Martínez, en un acto en el que han estado presentes el director-gerente de la entidad de Transporte Metropolitano, Luis Miguel Carmona, la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Almería, Encarna Carmona, y el presidente del Consejo de Estudiantes de la misma (CEUAL), Francisco Javier Estrella.

También recordó que, además de los descuentos aplicados con la tarjeta metropolitana de transporte, se pueden sumar las bonificaciones de la Tarjeta Joven de Transporte de Andalucía, las destinadas a familias numerosas y, desde el pasado mes de julio, las recargas extraordinarias del 50% de saldo para jóvenes de entre 15 y 30 años.

Incidió, Dolores Martínez, en el esfuerzo institucional realizado por el Consorcio, como ente adscrito a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, «con el que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos en los diferentes encuentros con colectivos universitarios y responsables del vicerrectorado de Estudiantes». Asimismo, explicó que estos servicios podrán reforzarse si se producen picos de ocupación en determinadas franjas horarias y áreas de influencia, con especial atención a las líneas que conectan el núcleo roquetero de Aguadulce y las diferentes aglomeraciones de Níjar con el campus de La Cañada.

Por su parte, Encarna Carmona señaló que «entre el Vicerrectorado de Estudiantes, el Consorcio Metropolitano de Transporte y el Consejo de Estudiantes hemos creado un espacio de colaboración para ajustar la oferta a la demanda en el servicio público de autobuses desde las localidades del entorno metropolitano de la capital hacia el campus y viceversa».

«El objetivo es proporcionar el mejor servicio de transporte para nuestros estudiantes sin perder de vista la eficiencia de los recursos públicos. Desde la institución hemos facilitado la información de matriculaciones y de horarios lectivos de las distintas titulaciones, tanto en los turnos de mañana como de tarde, para acomodar de la mejor manera posible las frecuencias y los destinos a la realidad de la dinámica universitaria», manifestó la vicerrectora.

Las líneas metropolitanas que reactivan sus servicios a partir de la próxima semana son la M-336 La Mojonera-Roquetas de Mar-Las Marinas-UAL, M-356 Berja-El Ejido-Vícar-Aguadulce-UAL, M-203 Rodalquilar-UAL-Almería y M-108 Pechina-Viator-Huércal de Almería-UAL. Se trata de líneas que ofertan servicios de transporte a la Universidad sin transbordo para la mayoría de los 19 municipios que conforman la aglomeración urbana de la capital y que a partir de este lunes día 8 de septiembre sumarán un total de 31 servicios, 19 de ellos directos, con origen y destino al campus de La Cañada.

Como detalló el gerente del Consorcio, con la integración tarifaria de los servicios metropolitanos con los urbanos de Almería, los usuarios de la tarjeta metropolitana podrán transbordar a cualquiera de las líneas urbanas que conectan la ciudad con la Universidad a precio reducido. Un estudiante residente en Viator, hasta el próximo 31 de diciembre, con la actual rebaja del 40% en las tarifas de la tarjeta metropolitana, puede llegar a la Universidad en los servicios de transporte metropolitano directos al Campus por el módico precio de 86 céntimos (2 saltos) o bien, tras viajar en cualquier servicio metropolitano con destino a Almería, tendrá la posibilidad de transbordar a cualquiera de las líneas del servicio urbano de transporte con destino a la UAL (la línea 19 mantiene parada en las inmediaciones de la Estación Intermodal) pagando solo 33 céntimos.

En el caso de Roquetas de Mar, se refuerza la actual oferta de transporte con una expedición adicional en horario de mañana. Este curso además se incorpora un nuevo servicio vespertino directo desde Campohermoso.