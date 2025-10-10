«No se trata sólo de devolver la visión a una persona, sino también devolverle la dignidad y el futuro»

Inés Clavero Roquetas de Mar Viernes, 10 de octubre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Con una felicitación dirigida al resto de premiados, el doctor JoaquínFernández aseguró que compartir con ellos el reconocimiento era «un honor absoluto» y que consideraba a todos los ideales como su referencia.

Destacó recibir el premio con mucha emoción y gratitud, «sobre todo porque me hace especial ilusión recibirlo en Roquedas, ya que soy zoquetero porque cuando vine a Almería con más miedo que vergüenza, esta ciudad me acogió con un abrazo abierto y nunca lo olvidaré. Me siento absolutamente en casa, tengo mucho cariño a la tierra».

Valoró el que la concesión del premio se realizara por votación de los miembros de la redacción de IDEAL, periódico que personalmente consideraba como verdadero referente, «un auténtico referente desde mi infancia. Crecí leyendo sus páginas, mirando su manera de contar la realidad con rigor, con cercanía y con compromiso, que son valores que al fin y al cabo he intentado aplicar también a mi forma de ejercer la medicina».

Manifestó que el galardón que acababa de recibir de manos de la periodista Alicia Ámate no fuera simplemente el reconocimiento a una trayectoria, «realmente yo creo que esto pertenece a todos los que creen, como yo lo creo, que la medicina, además de curar, puede transformar vidas».

El oftalmólogo consideró que ha tenido el privilegio «de tener a mi 'sensei' - palabra japonesa con la que se designa a un maestro y se usa para honrar a personas expertas en su campo o a cualquier individuo con conocimientos avanzados- Elena Barraguer y trabajar con ella como patrones, como cirujanos, devolviendo la visión a miles de personas ciegas por cataratas que viven la extrema pobreza, a veces también la extrema inseguridad por conflictos bélicos en países en vías de desarrollo.»

El doctor Fernández contó que esa experiencia no sólo consistió en, como médico, devolver la visión a una persona, «sino también devolver la dignidad y el futuro a esas personas que, aun teniendo 80 años, necesitan de su trabajo para seguir viviendo».

El cirujano habló de su proyecto en Almería, de cómo desde su clínica Q-Vision, «y gracias a los compañeros de viaje que hemos tenido en ello», impulsan programas de becas de formación para jóvenes almerienses. «Queremos impulsar -indicó- la meritocracia como eje de desarrollo de la cultura».Recordó la situación vivida algunos años, su deseo de prestar ayuda en el 2008 «a abordar algo realmente duro» y como querían ayudarlos., por lo que «nos acompañamos con la ONCE para dar también esas becas a jóvenes con discapacidad visual. Y gracias al increíble trabajo del equipo con la Diputación de Almería, con el presidente Javier Aureliano al frente, a jóvenes que estaban en riesgo de exclusión social. Porque realmente creemos que la meritocracia es básica, y la formación, la creación de ese espíritu, de esa cultura de la excelencia, pero desde la equidad». Fernández se mostró convencido de que su proyecto «es la forma más noble de hacer avanzar a nuestra sociedad».

Recordó su papel como secretario de la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Reflectiva, «honor que tengo como segundo español en la historia», sirviendo en la sociedad científica más influyente a nivel mundial y que recientemente ha tenido en Comenán más de 16.000 especialistas.

«Desde allí -indicó- trabajamos cada día por la oftalmología. Una oftalmología que represente a los valores europeos. Los valores europeos de innovación, rigor científico y, sobre todo, permitirme un especial reconocimiento a mi equipo, un grupo de superhéroes y superheroínas de Marvel, con los que tengo el privilegio de compartir proyectos, energía y propósitos, y especialmente a mi familia».

Dedicó el final de su intervención a hablar de su familia «que ha sido siempre mi ancla y mi impulso, cada día, porque vale la pena mirar al mundo con esperanza». Y finalmente, con toda humildad, pero con la firme convicción de «que yo simplemente soy uno más de todos vosotros» dijo recoger el reconocimiento «en nombre de todos los que trabajáis y lucháis por los demás cada día», concluyendo al decir que «el verdadero sentido de la vida es darle sentido a la vida».