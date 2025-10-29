Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El trastorno por juego, la adicción silenciada del siglo XXI

La brecha entre quienes sufren la adicción y quienes acceden a ayuda profesional refleja la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención y acompañamiento terapéutico

R. I.

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:50

Con motivo del Día Sin Juegos de Azar, Proyecto Hombre pone el foco en una de las adicciones más invisibles y extendidas de nuestro tiempo: ... el juego online. Accesible, normalizado y potenciado por la publicidad, el juego digital afecta a personas de todas las edades, con especial incidencia en jóvenes y adolescentes, y se ha convertido en un grave problema de salud pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

