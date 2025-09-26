Transportes suma 6,3 millones en dos contratos para impulsar la alta velocidad Murcia-Almería Por 5,3 millones se ha adjudicado el suministro de 38 aparatos de dilatación para las vías del tramo Vera-Almería y el resto se destina a una segunda línea de suministro de energía

E. P. Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:51

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha movilizado 6,3 millones de euros, a través de Adif Alta Velocidad, para impulsar el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, de 200 kilómetros, mediante dos contratos que han permitido avanzar en el trazado subterráneo de Nonduermas y en la preparación del próximo montaje de la vía en el tramo entre la localidad almeriense de Vera y la capital.

Por un lado, se ha adjudicado por 5,3 millones de euros el suministro de 38 aparatos de dilatación que se instalarán en el montaje de las vías del tramo Vera-Almería, de 78 kilómetros. Se trata de los dispositivos que preservan el carril de las tensiones por efecto de los cambios de temperatura, según ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Por otro lado, se ha licitado por un millón de euros el despliegue de una segunda línea de suministro de energía, destinada a dar respaldo en caso de incidencia en la principal, para los sistemas de protección civil y seguridad que se instalan en el trazado subterráneo de 2,1 kilómetros de Nonduermas, por el que la LAV parte de Murcia en dirección a Almería.

De esta forma, el contrato «garantiza la operatividad y disponibilidad» de todos los dispositivos de protección civil y seguridad del trazado, como el alumbrado, los sistemas de detección y extinción de incendios, la ventilación, los interfonos y las comunicaciones, entre otros.

Las inversiones en la línea de alta velocidad Murcia-Almería ascienden a 3.600 millones de euros y «avanzan a buen ritmo», según comprobó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sus recientes visitas a las obras del viaducto de Los Feos y a la nueva estación de Murcia del Carmen.

Avances en la actuación

De esta forma, el Ministerio continúa con las actuaciones en desarrollo y con la preparación de las próximas fases de los trabajos para completar la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo.

En cuanto a la plataforma, se trabaja para completar toda la línea, ya finalizada o en construcción, mientras se avanza en la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

Respecto al montaje de vía, ya se han activado los trabajos en dos tercios de la LAV, con los del tramo Murcia-Lorca adjudicados y los del Vera-Almería licitados, y se prepara la licitación del tramo restante entre Lorca San Diego y Vera.

En materia de electrificación, se progresa en el trazado Murcia-Lorca y se redacta el proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería. Por su parte, en los sistemas, ya se ha contratado el futuro despliegue del resto de elementos que conforman una línea de alta velocidad, entre ellos las tecnologías de comunicaciones ferroviarias GSM-R y de señalización y gestión del tráfico Ertms.

Estas actuaciones, que ejecuta Adif AV, contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, sobre infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; número 7, relativo a la sostenibilidad, y número 8, vinculado al crecimiento económico y al empleo, y podrán contar con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).