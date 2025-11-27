Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Transportes moviliza casi 9,6 millones de euros para el montaje de vía de la Alta Velocidad Murcia-Almería

El Gobierno culmina, así, los contratos para los trabajos relativos a la instalación de todo el trazado de esta futura línea

M. C. C.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:04

Sin pausa, y con el horizonte puesto en la llegada del AVE en 2027, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las contrataciones ... necesarias para impulsar la línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, que transcurrirá a lo largo de 200 kilómetros.

