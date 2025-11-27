Transportes moviliza casi 9,6 millones de euros para el montaje de vía de la Alta Velocidad Murcia-Almería

Sin pausa, y con el horizonte puesto en la llegada del AVE en 2027, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las contrataciones ... necesarias para impulsar la línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, que transcurrirá a lo largo de 200 kilómetros.

El último paso ha sido la licitación y adjudicación, a través de Adif AV y por un importe global de 9,6 millones de euros (IVA incluido), de nuevos contratos de suministros para los próximos trabajos de montaje de vías en los tramos Lorca-Vera y Vera-Almería.

Ha adjudicado en concreto, por 5,3 millones de euros, el suministro de desvíos de última tecnología, necesarios para montar la vía en el trazado de 68 kilómetros entre Vera y Almería. Se trata de aparatos de gran envergadura y complejidad técnica que, tal y como han trasladado desde el propio Ministerio de Transportes en una nota, permiten a los trenes pasar de una vía a otra.

También se ha licitado, por otros 4,3 millones de euros, el primero de los contratos relacionados con el montaje de vía del tramo de 61,5 kilómetros Lorca-Vera, el relativo al suministro de aparatos de dilatación de vía, «que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas».

Montaje en toda la línea

De esta forma, el Ministerio ya tiene activados contratos para abordar los trabajos de montaje de vía en todo el trazado de la Alta Velocidad entre Almería y Murcia. De hecho, prosigue el comunicado de prensa, «ya están en marcha los trabajos de montaje». Además, en el Lorca-Vera, «se inicia ahora la contratación de materiales mientras se ultima la licitación de los trabajos»; y en el Vera-Almería, «recientemente se contrataron las obras de instalación de vías y ya está contratado el suministro de traviesas, carril y desvíos».

Transportes ha valorado en la nota, continúa también, gracias a las actuaciones de Adif AV, avanzando en próximas fases de desarrollo de la LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, «trabajando de forma simultánea en distintos puntos y ámbitos de la línea». Así, mientras completa la construcción de su plataforma (toda ella finalizada o en construcción) y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, «progresa» en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la licitación de la del tramo Lorca-Almería (de 140 kilómetros).

Además, ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de Alta Velocidad: «Las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (GSM-R) y señalización (ERTMS)».

Esta actuación, remarca el comunicado del Ministerio de Transportes, contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo) y podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).