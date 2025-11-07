Transportes invertirá casi 100 millones en los puertos de Almería hasta 2029

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado más de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del sistema ... portuario de titularidad estatal en Andalucía desde 2025 hasta 2029. Una financiación que «permitirá a estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento», ha indicado este organismo en un comunicado tras la presentación, este jueves, el plan inversor de Puertos del Estado.

Puertos del Estado es el organismo público dependiente del Ministerio de Transportes encargado de coordinar el sistema portuario español, que está compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias. De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor 'Horizonte 2030' del sistema portuario español, Andalucía es la segunda comunidad en volumen de inversión, siendo Cataluña la Comunidad Autónoma con mayor inversión prevista hasta 2029.

No en vano, los siete puertos de interés general en Andalucía (Almería, Algeciras, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla) representan el 28% del movimiento total de mercancías del sistema nacional, con más de 156 millones de toneladas en 2024.

De la inversión total prevista hasta 2029, la Autoridad Portuaria de Almería recibirá un montante total de 96,9 millones de euros, la penúltima cuantía en volumen destinada a la comunidad andaluza. La de Algeciras, por su parte, será la autoridad que más fondos perciba, unos 520 millones de euros; seguida del puerto de Huelva, para el que se contemplan 254,9 millones, y en el que recientemente se ha inaugurado la doble rampa ro-ro en el muelle sur.

El tercero en volumen de inversión es el puerto de Cádiz, con 157,6 millones de euros; seguido del de Málaga, con 133,7 millones; el de Sevilla, con 103,2 millones. Tras Almería, se sitúa Motril, con 38,5 millones.

El desglose anual de más de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Andalucía se reparte, en base a la información aportada desde el Ministerio, con unos 212,7 millones de euros en 2025; 318,7 millones en 2026; 344,8 millones en 2027; 245,1 millones en 2028 y, finalmente, 183,7 millones en 2029.

Actuaciones

Del total de la inversión prevista para el periodo 2025-2029 para los siete puertos del Estado en Andalucía, aproximadamente la mitad (620 millones de euros) será para adecuar las infraestructuras y las instalaciones a las nuevas necesidades y para afrontar los retos del futuro. El objetivo es, principalmente, aumentar su capacidad y hacer frente a los retos de la demanda.

En segundo lugar, unos 250 millones de euros se destinarán a proyectos de sostenibilidad ambiental, reafirmando así el papel fundamental de los puertos como punta de lanza de la transición energética en España y, en tercer lugar, en los planes de inversión hasta 2029 para los puertos de titularidad estatal en Andalucía, la partida destinada a accesos viarios y ferroviarios asciende a 200 millones de euros, ya que garantizar la conectividad de los puertos es fundamental para no perder competitividad.

Entre los proyectos destacados por Transportes que ya en marcha en Andalucía se encuentra la prolongación del muelle de Pechina en el puerto de Almería; la segunda fase de la terminal de contenedores del puerto de Cádiz, así como sus accesos viario y ferroviario; el soterramiento de la avenida Hispanoamérica en Huelva; o el cerramiento de la dársena e inicio del nuevo muelle 8 en el puerto de Málaga.

Asimismo, menciona las actuaciones relacionadas con la electrificación de muelles en las terminales de contenedores del puerto de Algeciras, que es el primer puerto de España en tráfico total. El objetivo es que los barcos puedan conectarse a la red eléctrica cuando estén atracados reduciendo ruido y emisiones a la atmósfera, ha explicado el órgano que dirige Pueten. Además, en este mismo puerto se está desarrollando la ampliación de la terminal ferroportuaria de Isla Verde Exterior.