Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista del Puerto de Almería. R. I.

Transportes invertirá casi 100 millones en los puertos de Almería hasta 2029

La prolongación del muelle de Pechina en la capital, entre las acciones en marcha destacadas por el Ministerio

A. M.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado más de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del sistema ... portuario de titularidad estatal en Andalucía desde 2025 hasta 2029. Una financiación que «permitirá a estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento», ha indicado este organismo en un comunicado tras la presentación, este jueves, el plan inversor de Puertos del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  2. 2 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  3. 3 Pilar Cosentino afirma que su grupo ha logrado que un producto industrial sea percibido como uno de consumo
  4. 4 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER
  5. 5 Roquetas aprueba el presupuesto del 2026 con críticas por «falta de ideas»
  6. 6 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  7. 7 Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido
  8. 8 Mojácar viaja a Londres para reforzar su proyección internacional
  9. 9 El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada
  10. 10 En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Transportes invertirá casi 100 millones en los puertos de Almería hasta 2029

Transportes invertirá casi 100 millones en los puertos de Almería hasta 2029