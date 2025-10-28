Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tren de Cercanías de Renfe. L. A. G.

Transportes descarta un tren al Poniente: «No se justifica»

El Gobierno apunta a la Junta y le pide que lo estudie «dentro de sus competencias» como un tranvía u otro modelo «multimodal»

M. C.

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:03

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, aseguró ayer martes que ni las cifras de población ni la estimación de demanda justifican, por el ... momento, el análisis de la implantación de un servicio de Cercanías en la comarca del Poniente almeriense, por lo que abogó por otros sistemas multimodales de implantación autonómica para la zona en la que habita un tercio de la población de Almería. Durante su intervención en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, Báguena ha incidido en que el Cercanías requiere unas condiciones de ocupación y de frecuencia «elevadas», ya que, de lo contrario, «se vuelve un sistema rígido, ineficiente y desaprovechado», esto es, «insostenible». «Esto ocurre incluso cuando la infraestructura ferroviaria de base ya existe y, más aún, cuando no existe y hay una elevada inversión que justificar, como es el caso», apuntó a la hora de observar que la implantación del sistema ferrovario implicaría su construcción desde cero.

