Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la línea Murcia-Almería. R. I.

Transportes adjudica por 31 millones el montaje de las vías del AVE entre Vera y Almería

Con este contrato, ya están en marcha los trabajos para montar vía en el 63% de la nueva línea

A. M.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 31,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif, los trabajos para montar ... las vías en un segundo trazado de la línea, el comprendido entre Vera y la capital almeriense (de 68 km), dando así un nuevo impulso al desarrollo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería (de 200 kilómetros), eje estratégico del Corredor Mediterráneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  2. 2 El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad
  3. 3 El K-Pop llega a Vícar con clases de baile y un musical
  4. 4 Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror
  5. 5 Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal
  6. 6 Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal
  7. 7 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  8. 8 La Mojonera mejora el Centro Cultural con trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad
  9. 9 Almería reclama justicia histórica para Lorenzo Ferrer, el primer navegante que alcanzó el estrecho de Bering
  10. 10 El Patio de Pescadería ve la luz al final de los puntales tras casi nueve años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Transportes adjudica por 31 millones el montaje de las vías del AVE entre Vera y Almería

Transportes adjudica por 31 millones el montaje de las vías del AVE entre Vera y Almería