El transporte metropolitano de Almería supera los 3,5 millones de viajes entre enero y junio Rocío Díaz, consejera de Fomento: «Nuestro principal objetivo es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado»

Almería Martes, 19 de agosto 2025, 22:24

El transporte público metropolitano de Almería ha cerrado el primer semestre de 2025 con 3.578.567 viajeros, sentido en el que «mantiene la senda de crecimiento que le llevó a batir récord de demanda en 2024».

El Consorcio de Transportes Metropolitano establece así, según ha informado la entidad en una nota, su mejor arranque de año con un crecimiento del 11,5 por ciento entre enero y junio, de forma afianza sus tarjetas -la tarjeta verde y la tarjeta joven- como los títulos más utilizados para los desplazamientos de los almerienses.

Los autobuses metropolitanos han experimentado un notable aumento en el número de usuarios, con 2.579.550 viajes entre enero y junio de 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 5,67 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el uso de la tarjeta en los autobuses urbanos (Almería y El Ejido) siguen al alza y rozó el millón de viajes entre enero y junio, con 999.017 desplazamientos. Es decir, una subida del 29,98 por ciento.

Este aumento de viajeros también se traduce en una mayor fidelidad y mayor número de personas con tarjeta del Consorcio. A 31 de junio, la Consejería de Fomento tenía registradas 176.548 tarjetas operativas en Almería, un 20 por ciento más (30.375 más que en junio de 2024).

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que el transporte público metropolitano «sigue haciendo historia con cifras nunca alcanzadas que nos indican que el Gobierno andaluz va en la buena dirección en sus políticas de movilidad».

«Nuestro principal objetivo es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado», ha manifestado la consejera, que ha asegurado que este aumento de viajeros responde, «a que se ha recuperado la confianza del usuario, con mejores servicios y medidas para incentivar el uso del transporte público, como las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio».

Almería, entre las beneficiarias de las ayudas de Transportes

El Ministerio ha otorgado 117,6 millones a diferentes entidades locales, principalmente ayuntamientos (entre ellos, Almería), mancomunidades, consorcios o diputaciones, además de Ceuta, dentro de los 329,3 millones de euros en ayudas directas a las comunidades y ciudades autónomas que han rebajado, al menos, un 50% el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público colectivo de su competencia durante el primer semestre de 2025.

Ha destinado, en concreto, 211,7 millones a todas las comunidades autónomas (excepto Baleares y Canarias, que tienen un mecanismo particular) y 117,6 millones a 133 entidades locales entre las que se incluye la ciudad autónoma de Ceuta.

Con este presupuesto, se cubrirá hasta el 30% del descuento a los billetes. Las comunidades autónomas y las entidades locales deberán asumir con cargo a sus presupuestos el resto del coste de la medida de, al menos, el 20%.

Las subvenciones directas se han calculado en proporción a los ingresos que cada Administración ha dejado de recibir por la rebaja. El cálculo se ha hecho con la información de las autoridades locales y autonómicas mediante declaración responsable, con el porcentaje estimado de facturación que supondrá la venta de billetes con descuento con respecto a los ingresos por esos mismos sin descuento.