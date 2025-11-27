Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la jornada sobre el poder transformador de los museos. CHEMA ARTERO

La transformación de los museos trasciende de lo cultural a lo urbano y social

La jornada 'El impacto transformador de los museos' organizada por IDEAL Almería analiza la labor de estos espacios culturales más allá de ser parada obligada de turistas y visitantes

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El impacto social, económico y cultural de los museos ha sido el eje por centra de la jornada 'El impacto transformador de los museos' que ... ha organizado diario IDEAL con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y que se ha celebrado en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de la capital almeriense. Pero la mesa redonda, en la que han participado cuatro especialistas de reconocido prestigio, ha analizado de manera profunda temas tangibles como la generación de empleo, el fomento del turismo cultural y la regeneración urbana de los entornos de estos espacios culturales e intangibles como la cohesión social, la educación cívica y la mejora de la imagen de marca de la ciudad.

