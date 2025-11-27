La transformación de los museos trasciende de lo cultural a lo urbano y social

El impacto social, económico y cultural de los museos ha sido el eje por centra de la jornada 'El impacto transformador de los museos' que ... ha organizado diario IDEAL con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y que se ha celebrado en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de la capital almeriense. Pero la mesa redonda, en la que han participado cuatro especialistas de reconocido prestigio, ha analizado de manera profunda temas tangibles como la generación de empleo, el fomento del turismo cultural y la regeneración urbana de los entornos de estos espacios culturales e intangibles como la cohesión social, la educación cívica y la mejora de la imagen de marca de la ciudad.

Para el director de La Casa Encendida, Pablo Berastegui, «los espacios culturales, museos o centros culturales tienen una potencia de transformación ineludible», por lo que «no deberían ser instrumentalizados en las transformaciones de diseño urbano», sino que «deberían responder a otros derechos anteriores, no solamente el desarrollo económico, aunque podemos tener evidentes externalidades positivas para la ciudad». A su juicio, «las transformaciones requieren tiempo y voluntad política y apertura, y que tenemos que ser capaces, de alguna manera, de innovar y dar respuesta a las sociedades».

Por su parte, Mario Virgilio Montañez, director de colecciones de la Casa Natal Picasso, que aboga por «un modelo más más sostenible, pero también teniendo en cuenta la empatía como clave para atender a nuestros visitantes». En este sentido, precisa que Málaga «es una ciudad mestiza» porque desde sus orígenes «hemos sido todo lo que se puede ser en España y ahora nos encontramos con el reto de ser todo lo que se puede ser en el mundo. Entonces, nuestro equipo humano tiene un compromiso muy claro de entusiasmo, de seguir oyendo a todos los sectores que componen nuestra sociedad y creo que el reto estará en seguir adaptándonos y en escuchar para comprender y necesitamos comprender para actuar».

El conservador de museos del Servicio de Museos y Exposiciones de Murcia, Javier Romero, sostiene que «los museos somos parte de la sociedad y necesitamos a la sociedad y a los agentes», aparte de «ese compromiso que pueda haber por parte de los museos para la transformación del entorno, en nuestro caso de Murcia local, un entorno local al que nos dedicamos, pero que necesitamos que se oiga al público». El objetivo es que «las instituciones sean conscientes de la necesidad de que estemos funcionando, sobre todo cuando tratamos de museos». Argumenta que «cuando hay un museo que recibe 60.000 visitantes al año, lógicamente no hay ningún problema. Si son 100.000 no hay ningún problema, pero cuando hablamos de museos pequeñitos que reciben 10.000 visitantes muchas veces es más la labor social, cultural y de implantación en un entorno, que lo que es el hecho de que esté el museo abierto».

Para el director del Murec, Juan Manuel Martín, «la masificación no llega a una cultura de calidad y a un turismo cultural de calidad, sino que muchas veces satura al ciudadano». A su modo de ver «en los museos el compromiso tiene que ser con la sociedad». Y esto no es solo que «lo digamos, ni que lo pongamos en nuestro plan de trabajo, ni en nuestra normativa de organización, sino que lo llevemos a la realidad, que bajemos a la ciudad, que bajemos a la población, que trabajemos con ella. Creo que el fin fundamental en cualquier museo, además de la conservación y exhibición de las colecciones, es acceder al público, nuestro usuario, las personas que realmente dan sentido a todo el trabajo que hacemos. Sin el público, sin el usuario, sin las personas que demandan nuestra actividad, no tenemos sentido».