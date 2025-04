JUAN SÁNCHEZ Almería Martes, 29 de abril 2025, 11:54 Comenta Compartir

«Aquí los traigo para que jueguen; en casa sin internet es la guerra». Así de rotundo se mostraba esta mañana Luis Castillo a las puertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'La Jarilla' de Huércal de Almería. Con un hijo en cada mano accedía al centro después de que la jornada de ayer se le hiciera un tanto cuesta arriba. «Estuvieron jugando en la calle un rato, pero es que el no poder conectarse en red para jugar ni con las consolas ni con la tablet generó bastante conflicto» y lo peor es que «esta mañana sí que funciona la red 4G, pero en Huércal de Almería los que tenemos la fibra de Movistar el router no ofrece internet con lo que no hay wifi en la casa».

En su juventud uno no tenía estos problemas, eran otros tiempos. Ahora la sociedad depende de internet prácticamente para todo y como una cosa lleva a la otra si no hay electricidad la red de redes tampoco funciona. Los escolares de ahora son nativos digitales, a diferencia de los de hace tres o cuatro décadas. En la misma línea que José se pronunciaba María Sánchez para quien era necesario llevar a los niños al 'cole' para poder acudir a su centro de trabajo. «Estoy en el manipulado en un almacén de La Cañada, ayer por la tarde nos mandaron para casa, pero esta mañana nos han dicho que había que acudir al puesto de trabajo y, claro, qué hacía con los niños». Aunque no va a haber actividad lectiva, «los profesores me han comentado que van a hacer tarea de repaso de las diferentes asignaturas y me parece genial, porque mi hijo anda un tanto rezagado y le va a venir bien».

Una vez solucionado el problema de las clases, a los padres se les ha presentado otra incógnita que despejar, que ni en los centros sabían darles respuesta: el servicio de comedor. En colegios como 'La Jarilla' cuentan con cocina propia y el lunes para los niños que se quedaron hicieron malabares para darles de comer porque no tenían luz, aunque si gas. «Hoy nos han comentado que la cosa es diferente y que no debe haber problema, salvo que se vuelva a producir un apagón, cosa que nadie desea, pero tal y como está todo, puede volver a ocurrir», precisaba María. Los padres que pudieron, un buen número de ellos, han optado por no llevar a sus hijos a los centros educativos, ante el alto grado de incertidumbre reinante sobre el transcurrir de la presente jornada.

Para los propios docentes el inicio de la jornada han sido un tanto particular. A primera hora «todo ha sido un poco caótico. Nos indicaban que iba a haber colegio, pero solo para los docentes y que los niños no estaban obligados a ir. Después se aclaraba que se ofreciera sesiones de repaso de las diferentes materias», desvela uno de los docentes del CEIP 'La Jarilla', que no se ha querido identificar.

Y es que pese al restablecimiento paulatino del servicio eléctrico en los diferentes puntos de la provincia, la actividad educativa para el presente martes se iba a ver alterada, a tenor de que la situación es dispar dependiendo del término municipal. Por ello, desde la Junta de Andalucía de madrugada se optaba por una medida extensiva a toda la comunidad autónoma, tanto para colegios como para institutos, y las universidades, incluida la UAL, han hecho lo propio.

A través del servicio iPasen de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional remitía un mensaje a toda la comunidad educativa en el que se indicaba lo siguiente: «Vista la situación operativa 3 del Plan Territorial de Emergencias para Andalucía, el 29 de abril de 2025 los centros educativos de Andalucía permanecerán abiertos, pero sin actividad lectiva». Además, en cuanto a los servicios escolares se señalaba que «con respecto al servicio complementario de comedor, que podría verse afectado, se prestará solo si fuera posible en condiciones de seguridad».

Por su parte, la Universidad de Almería a primera hora de la mañana de este martes se anunciaba que «hoy mantendrá suspendidas todas las actividades académicas y administrativas como consecuencia del apagón en el suministro eléctrico sufrido en el día de ayer en toda España. La actividad, que se vio interrumpida desde el mediodía de este lunes, se reanudará con normalidad el miércoles 30 de abril».

Además, desde la UAL se advertía de que «mientras tanto, los servicios de la Universidad se irán recuperando de manera paulatina una vez que se restablezca completamente el suministro eléctrico en el campus de La Cañada. Por ello, se recomienda a todos los miembros de la comunidad universitaria que no acudan durante el día de hoy de manera presencial».

Ayer la UAL mantuvo cierta actividad docente, investigadora y administrativa, dado que varios edificios del Campus están equipados con huertos solares en sus azoteas, así como los apartamientos, donde la techumbre de las plazas son placas de producción de energía.