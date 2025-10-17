El tráfico vuelve a Los Molinos y el bus urbano recupera su trayecto habitual Los vehículos pueden circular por los nuevos viarios desde la noche del jueves y las líneas 6 y 20 del servicio municipal de transportes han regresado a su itinerario por la carretera de Níjar

M. C. Callejón Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 12:08 | Actualizado 12:30h.

La normalidad ha llegado este viernes al barrio de Los Molinos, después de que, en la noche de ayer, se abriera al tráfico el nuevo entramado viario en torno a la rotonda construida en la intersección de la carretera de Níjar con la carretera de Sierra Alhamilla.

Una normalidad que se ha notado también en la circulación de la autovía del Aeropuerto, menos aglomerada durante las horas punta de lo que ha tenido acostumbrados a los conductores desde que comenzara la demolición del puente de Los Molinos, en enero de 2024.

Han sido casi dos años en los que los vecinos de la zona, sobre todo, pero también los flujos de circulación, se han visto alterados al quedar restringido el acceso, de forman intermitente, en este área de actuación afectada por la segunda fase del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Almería, necesaria para la llegada de la Alta Velocidad.

Los vehículos pueden, a partir de ahora, circular por la carretera de Níjar desde El Puche hasta la calle Instinción como ha sido tradicional, una vez inaugurada la macrorrotonda que sustituye al paso elevado que salvaba las vías del tren. El tráfico puede, además, proseguir hacia la carretera de Sierra Alhamilla, atravesando la autovía del Aeropuerto, la AL-12, con pasos regulados por semáforos.

Asimismo, desde la AL-12 pueden acceder hacia esta zona los vehículos a través de la vía lateral que desembocaba en el puente, también demolido, que existía sobre las vías en la autovía del Aeropuerto. No está, sin embargo, permitido el giro a la izquierda, sino que deberán dirigirse a la rotonda de Los Molinos para hacer el cambio de sentido.

Permanece, no obstante, aún cortado el futuro carril que conectará con la calle Mariana Pineda, afectada por los trabajos del túnel que enlazará con la primera fase del soterramiento. Y ha quedado, por otra parte, cortada la salida por la calle Pilones a la rotonda de la calle Manuel Azaña en el cruce con las calles Instinción y Carrera de los Minerales y la autovía del Aeropuerto, si bien, los vehículos pueden proseguir por esta vía para desembocar en la calle Instinción.

En cuanto a los peatones, las salidas de la rotonda cuentan con marcas viales y semáforos para garantizarles el acceso, así como en el cruce de la autovía del Aeropuerto.

El servicio municipal de transportes ha recuperado también, por su lado, su ruta habitual en lo que a las líneas 6 (Pescadería-El Puche) y 20 (Rambla-Hospital de El Toyo) se refiere. Entran, por tanto, de nuevo en uso las paradas distribuidas a lo largo de la carretera de Níjar que habían quedado cerradas durante el tiempo que han durado los trabajos a cargo de la concesionaria del proyecto, Sacyr.

Tal y como anuncia Surbus en su página web, se trata, de las paradas 83 (plaza Fátima) y 84 (polígono La Mezquita) en dirección El Puche y de las 96 (El Ingenio) y 97 (Molino Rojo) en dirección al centro de la ciudad.