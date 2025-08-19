El tráfico volverá en Feria a la avenida de Montserrat, tras el desmontaje del puente Adif ha confirmado a IDEAL que el plan de trabajo permitirá la circulación de vehículos «a lo largo del día 22 de agosto», que es la jornada inaugural de la semana grande de Almería

Un operario trabaja en las labores previas para la demolición del paso elevado de la avenida del Mediterráneo, en el punto de su intersección con la avenida de Montserrat.

La Feria de Almería cuenta los días para su inicio, este próximo viernes, con el pregón y el encendido del recinto ferial de la Vega de Acá. Miles de personas acudirán a diario hasta el 30 de agosto para disfrutar de las fiestas patronales en honor de la Virgen del Mar y demás actividades, entre las que se encuentran el multitudinario Cooltural Fest.

Cómo acceder al lugar es, por tanto, una de las cuestiones que más preocupan a los almerienses y, sobre todo, a los visitantes que, además, pueden desconocer las incidencias que la circulación tiene en la ciudad desde el inicio de las obras de la segunda fase de la integración del ferrocarril en Almería.

No en vano, aunque el Ayuntamiento ha establecido el dispositivo especial de transporte público, habrá quienes prefieran acudir al real de la Feria con su propio vehículo.

Uno de los principales accesos al recinto ferial de la Vega de Acá, la avenida de Montserrat, está cortado al tráfico en la actualidad, y desde el pasado 25 de junio, en su intersección con la avenida del Mediterráneo debido a las obras para el desmantelamiento del puente. Sin embargo, según han confirmado a IDEAL desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias -Adif-, este importante vial que vertebra la ciudad de Este a Oeste volverá a abrir en la jornada inaugural de la Feria.

«La demolición del puente de la avenida del Mediterráneo comenzó a principios del mes de agosto, con el proceso de cortes en el hormigón y la instalación de apeos provisionales junto a la estructura», han recordado desde Adif, que ha anunciado, no obstante, que tal y como estaba previsto y así se comprometieron las administraciones que forman parte del proyecto que traerá el AVE a Almería, este punto quedará abierto al tráfico el mismo viernes.

«El plan de trabajos de Adif AV se está desarrollando con el objetivo de volver a permitir el tráfico de coches por la avenida de Montserrat a lo largo del día 22 de agosto», han declarado desde el ente dependiente del Ministerio de Transportes que gestiona la ejecución del proyecto que ejecuta la empresa Sacyr por 165 millones de euros.

«A partir de esa fecha, los trabajos continuarán en zonas aledañas y el resto de la estructura durante las siguientes semanas» al objeto de finalizar «a lo largo de septiembre».

Fue el pasado jueves cuando dio comienzo el desmontaje de la estructura principal del puente de la avenida del Mediterráneo, una vez demolidas las rampas de acceso en las zonas Sur y Norte. Para ello, se está empleando maquinaria de gran tonelaje que apea de los pilares los bloques de hormigón de esta superestructura, que pesan en torno a 80 toneladas, una vez cortados con diamante.

Tras retirar las grandes piezas en los días venideros, se procederá al asfaltado provisional del entramado viario al objeto de permitir el tránsito por la propia avenida de Montserrat, así como por la calle Fernán Caballero, junto a la residencia Civitas, que sirve de enlace hacia la avenida del Mediterráneo en sentido Sur-Norte, por el entorno de la calle Calzada de Castro, para salvar la zona cero de las obras en curso.

De hecho, este gran espacio viario que será reordenado para distribuir el tráfico en dos de los ejes más importantes de la ciudad que vertebran la circulación de Norte a Sur (avenida del Mediterráneo) y de Este a Oeste (avenida de Montserrat) no estará totalmente finalizado hasta la primavera de 2026. Así se explicó en la rueda de prensa que el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ofrecieron para dar cuenta de los trabajos a realizar y del dispositivo especial diseñado durante los dos meses necesarios para la demolición total de este paso elevado, el último gran hito del soterramiento.