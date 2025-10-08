Tráfico tramita 1.400 denuncias por el uso del móvil en carretera este año, la tercer infracción más común El pasado año se tramitaron en Almería 2.038 denuncias por utilizar el móvil en la carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) en Almería ha tramitado en lo que va de año unas 1.400 denuncias a conductores por el uso del teléfono móvil en carretera, lo que supone la tercer infracción más común en la provincia por detrás de la superación del límite de velocidad y la ingesta de alcohol.

Así lo ha trasladado el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, con motivo de la campaña de control y vigilancia de las distracciones en la conducción que se va a desarrollar en la provincial a lo largo de esta semana y que tendrá como especial atención el uso de dispositivos móviles al volante.

Méndez ha recordado que el pasado año se tramitaron en Almería 2.038 denuncias por utilizar el móvil en la carretera. «Desde 2006 se han registrado 40.195 sanciones a 32.989 conductores con 134.088 puntos restados en Almería», ha señalado al respecto.

El responsable de Tráfico ha acompañado al subdelegado del Gobierno, José María Martín, y al capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Almería, Eduardo Fernández Tarifa, durante la visita al control establecido en la rotonda de Bayyana, en la N-340a, donde se han dado a conocer las principales novedades de la campaña que se extenderá hasta el 12 de octubre.

Para su cometido, los agentes de Tráfico contarán con el apoyo de numerosos ayuntamientos, por medio de sus policías locales, y de voluntarios de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), quienes «están ayudando a transmitir el mensaje de la importancia de reducir las conductas de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo» mediante su presencia.

Martín ha asegurado que «para conducir con seguridad es necesario centrar toda nuestra atención en las tareas requeridas para circular por las vías públicas por las cuales transitan otros usuarios». Por esta razón, ha pedido «máxima concentración al volante y evitar cualquier despiste que pueda generar un accidente».

El subdelegado ha explicado que «el uso del móvil en el vehículo es una de las causas más frecuentes en los siniestros durante los últimos años y tenemos que ser cautos para eliminar cualquier posibilidad de distracción porque las consecuencias pueden ser fatales».