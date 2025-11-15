Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de migrantes en una embarcación a su llegada a la costa de Almería. Policía Nacional

El tráfico ilegal de migrantes, una «mercancía hacinada» que preocupa a la agencia Europol

Un informe sobre la evolución del crimen organizado en Europa pide mayor actuación institucional contra las mafias de tráfico de personas que presentan un «ADN cambiante»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:22

Comenta

Llegan con narcolanchas hasta la costa almeriense, desembarcan a los viajeros y, en un abrir y cerrar de ojos, vuelven a su lugar de origen ... para continuar con la misma operación. Y así, hasta tres y cuatro viajes con cien personas en cada porte. Las redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes han dejado de lado las tradicionales pateras para utilizar embarcaciones ultrarrápidas que se mueven desde Marruecos hasta Almería en cuestión de horas.

