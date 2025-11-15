El tráfico ilegal de migrantes, una «mercancía hacinada» que preocupa a la agencia Europol

Llegan con narcolanchas hasta la costa almeriense, desembarcan a los viajeros y, en un abrir y cerrar de ojos, vuelven a su lugar de origen ... para continuar con la misma operación. Y así, hasta tres y cuatro viajes con cien personas en cada porte. Las redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes han dejado de lado las tradicionales pateras para utilizar embarcaciones ultrarrápidas que se mueven desde Marruecos hasta Almería en cuestión de horas.

Su «ADN cambiante» ha sido percibido por la agencia Europol que, en el informe 'EU-SOCTA' expone un análisis detallado de la amenaza de la delincuencia grave a la que se enfrenta la Unión Europea y es resultado de «una estrecha cooperación entre Europol, autoridades policiales de los Estados miembros, agencias europeas, organizaciones internacionales y terceros países».

Este documento, publicado cada cuatro años, sienta las bases del enfoque estratégico europeo para «combatir la delincuencia grave y organizada». Si bien el tráfico de drogas lidera el eje central en el ámbito delincuencial, el tráfico de migrantes se cataloga como un negocio «persistente, atractivo y rentable» que está afectando a todos los Estados miembros de la Unión Europea como puntos de entrada, tránsito o destino.

Almería es una de las provincias que no es ajena a la actividad de las mafias pues, año tras año, ve cómo se incrementa su presencia en el litoral almeriense mientras las administraciones locales piden un mayor esfuerzo para terminar con este negocio.

Resulta reseñable en este análisis, cómo las mafias dedicadas al tráfico de migrantes se han adaptado «rápidamente» a los cambios en el entorno; esto es, a cambios de ruta o cambios en el modus operandi. Así, dibujan un panorama que precisa de «una respuesta estructural» y que requiere de «una mayor cooperación»entre los Estados miembros de la UE, las agencias como Europol y Frontex y los países de origen y tránsito de los migrantes. Una situación que, apuntan, «implica el intercambio de información, operaciones conjuntas y el desarrollo de estrategias comunes».

El tráfico irregular de migrantes crece «a gran escala» y el informe da cuenta de que estas redes se mueven según «la demanda, las oportunidades y los obstáculos». Estas mafias facilitan a las personas –en su mayoría, vulnerables– la entrada y los movimientos para la entrada y salida de un país u otro, haciendo hincapié en la «poca consideración» por «la dignidad humana» de los que se suben a una embarcación para llegar «como mercancía hacinada», a lugares como la provincia, pagando altas cantidades y poniendo en peligro la vida de aquellos que buscan un futuro mejor.

Rutas por Europa

En el caso de los movimientos dentro de la Unión Europea, las redes criminales se mueven por tierra, mar y aire. O, puntualizan, como aspecto clave, con una combinación de las tres.

Las rutas tienen en su punto de mira a lo largo del Mediterráneo oriental, siendo Almería uno de sus destinos a la hora de mover a los más vulnerables. También,a través de los Balcanes Occidentales y el Canal de la Mancha.

Fraude en la documentación

Otro de los aspectos que abordan en este apartado es el de los fraudes que sufren los migrantes en situación irregular. Las mafias «facilitan» el tránsito y la «legalización fraudulenta de la estancia»a cualquier punto. Los fraudes más típicos son, por ejemplo, el uso indebido de los visados, declaraciones falsas de paternidad, matrimonios de conveniencia o un uso indebido de solicitudes de asilo.

Esta situación «deshumanizada», además, la reconoció la Fiscalía General del Estado que, en su memoria anual dio cuenta del incremento, en la provincia almeriense, de la simulación de relaciones laborales, matrimonios fraudulentos y la inscripción como pareja de hecho con ciudadanos españoles o comunitarios. A menudo concurren con delitos de falsedad documental (de pasaportes, certificados de nacimiento o contratos laborales).

Reclutamiento digital

La actividad de las redes dedicadas a este delito ha superado la barrera física y se ha pasado al ámbito digital. En esta memoria subrayan que las redes criminales utilizan plataformas de Internet «para marketing, reclutamiento, comunicación y transferencias de dinero, así como aplicaciones en línea para organizar viajes» toda vez que aprovechan su alcance y la rentabilidad en los portes que consiguen de cada viaje, donde se han llegado a pagar hasta 3.000 euros para poder subir a una embarcación ultrarrápida que brinde la posibilidad de un futuro «mejor». Así, apuntan a que el tráfico de migrantes se ve influenciado por «factores de empuje y atracción, como conflictos, dificultades económicas y desafíos ambientales».

Del otro lado, estudian que este tipo de negocio ocurre en un panorama «volátil e incierto» y parte de «una demanda» que continuará, en los próximos años, al alza «a medida que los flujos migratorios continúen dirigiéndose hacia la Unión Europea».

Entre las propuestas de acción, el informe 'EU-SOCTA' desglosa que es necesario que las fuerzas de seguridad desarrollen «estrategias» que ataquen tanto a «los principales mercados criminales como a los mecanismos subyacentes que los sostienen» que, en lo que a Almería respecta, es de especial atención el 'petaqueo', el negocio auxiliar del suministro de gasolina para abastecer a las narcolanchas en altamar y que les permite dar más portes durante la jornada.