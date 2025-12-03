Trabajadores «al límite» y vecinos «molestos», las quejas del PSOE sobre las obras del Paseo de Almería

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, a través de su concejal Raúl Enríquez trasladó ayer a este diario sus críticas sobre la ... forma en la que se está actuando en esas fechas para lograr finalizar a tiempo esta parte de la remodelación del Paseo. «Todos compartimos el deseo de que esta emblemática zona de nuestra ciudad luzca en las mejores condiciones, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad. Sin embargo, creemos que hay formas de hacer las cosas que no pueden pasar por alto aspectos tan importantes como la seguridad, la movilidad y el bienestar de los almerienses», apuntó Enríquez. A su juicio, «la alcaldesa, con tal de hacerse la foto el día del encendido para vender que las obras de Puerta Purchena han terminado, que no será así, está llevando al límite a trabajadores, conductores, vecinos, comerciantes y a las personas que circulan cada día por esa zona».

Acusó el edil que la «improvisación y la falta de planificación han convertido estas obras en un auténtico quebradero de cabeza para quienes viven, trabajan o transitan por Puerta Purchena». Asimismo, aseguró que «las prisas de última hora, con trabajos a contrarreloj y nocturnos, están generando un ruido y unas molestias que están afectando seriamente al descanso de los vecinos».

Para Enríquez, decisiones como «la repoblación urgente de los parterres o la simultaneidad de los trabajos de pavimentación con la decoración navideña son ejemplos claros de cómo una mejor previsión podría haber evitado la situación actual».

Así las cosas, consideró que «es fundamental priorizar el sentido común y garantizar que las obras se desarrollen con seguridad, sin poner en riesgo a los trabajadores ni a los ciudadanos que transitan por la zona. También es imprescindible que se respete el descanso de los vecinos y que se minimicen las molestias que están sufriendo».

Ante esta situación, desde el GMS solicitan al equipo de gobierno del Partido Popular «que reflexione sobre lo ocurrido y tome nota para el futuro». «La planificación y la anticipación son claves para evitar estas situaciones. No se trata solo de terminar las obras, sino de hacerlo bien, pensando en las personas y en el impacto que tienen estas decisiones en su día a día», concluyó Raúl Enríquez.

Caos en la circulación

Por otro lado, tambien critica «la falta de planificación y coordinación» por parte de la alcaldesa y su equipo de gobierno en la ejecución de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad. Considera el partido que «están generando un auténtico caos circulatorio en las horas punta que afecta a miles de almerienses cada día».

«Es inconcebible que el Ayuntamiento haya decidido coincidir dos obras de gran impacto en puntos clave de la ciudad, como son el Paseo y la conexión entre la Rambla y el Puerto, sin prever ni planificar alternativas reales que minimicen las molestias a los ciudadanos», denunció ayer en un comunicado la portavoz del PSOE, Fátima Herrera.

Las consecuencias de esta falta de previsión que denuncian los socialistas son «evidentes», sostiene Herrera, que habla de «atascos interminables en las horas punta, tanto por la mañana como por la tarde, que están afectando gravemente a la vida diaria de los almerienses; trabajadores que no pueden llegar a tiempo a sus puestos, repartidores que ven ralentizada su actividad, niños que llegan tarde a clase y usuarios del transporte público atrapados en un tráfico que no avanza».

«Esto no es solo una molestia, es un problema que afecta directamente a la vida de los almerienses y, lo peor es que tiene fácil solución, no hacer coincidir esas dos obras, informar con tiempo suficiente de las alternativas de tráfico y más presencia de la policía local en todas las horas punta, no solo por la mañana», señaló la portavoz socialista.

Para la edil «esta situación responde, una vez más, a la política de improvisación de la alcaldesa, más preocupada por hacerse la foto esta Navidad inaugurando ese nuevo paso de peatones para acceder al puerto, que por gestionar con seriedad y responsabilidad y sin dañar a los almerienses».

«No entendemos cómo se puede priorizar la creación de un paso peatonal para inaugurar un espacio en Navidad, mientras se ignoran las necesidades de movilidad de la ciudad y de quienes la recorren cada día», valoró.

Desde el GMS reclaman al Ayuntamiento de Almería que tome medidas inmediatas para paliar este caos circulatorio. Entre las propuestas planteadas por Herrera se encuentran «reorganizar los trabajos para evitar que coincidan obras de impacto en zonas estratégicas de la ciudad; habilitar desvíos efectivos y mejor señalizados que permitan una circulación más fluida; aumentar la presencia de agentes de Policía Local en los puntos más conflictivos para agilizar el tráfico o escuchar y atender las demandas de los vecinos y sectores afectados, como transportistas, comerciantes y conductores del transporte público».

«Los almerienses no merecen pagar las consecuencias de una gestión municipal que parece estar más centrada en los actos de cara a la galería que en solucionar los problemas reales de la ciudad», insistió Herrera, quien asegura que continuará «trabajando para que Almería sea una ciudad bien gestionada, donde las decisiones se tomen pensando en el bienestar de las personas y no en los intereses promocionales de unos pocos».