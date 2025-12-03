Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajos para la colocación de árboles en el tramo finalizado del Paseo de Almería. D. Roth

Trabajadores «al límite» y vecinos «molestos», las quejas del PSOE sobre las obras del Paseo de Almería

La oposición socialista en Almería acusa también a la alcaldesa de «falta de planificación» a la hora de acometer las actuaciones que generan los atascos en horas punta

R. I.

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:00

Comenta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, a través de su concejal Raúl Enríquez trasladó ayer a este diario sus críticas sobre la ... forma en la que se está actuando en esas fechas para lograr finalizar a tiempo esta parte de la remodelación del Paseo. «Todos compartimos el deseo de que esta emblemática zona de nuestra ciudad luzca en las mejores condiciones, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad. Sin embargo, creemos que hay formas de hacer las cosas que no pueden pasar por alto aspectos tan importantes como la seguridad, la movilidad y el bienestar de los almerienses», apuntó Enríquez. A su juicio, «la alcaldesa, con tal de hacerse la foto el día del encendido para vender que las obras de Puerta Purchena han terminado, que no será así, está llevando al límite a trabajadores, conductores, vecinos, comerciantes y a las personas que circulan cada día por esa zona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ejido realiza un operativo especial en establecimientos de dos calles del municipio
  2. 2 La autopsia confirma la «muerte súbita» de la bebé de 15 meses en Almería
  3. 3 «¿Por qué se lo llevan? Si es muy bueno, no ha hecho nada malo»: las lágrimas detrás de la redada policial
  4. 4 «Quería que mi primera visita institucional fuera a Roquetas porque Gabriel Amat es un referente»
  5. 5 Adornos navideños en el balcón: cuándo hay que pedir permiso a la comunidad
  6. 6 Más de 250 enganches, 15 detenidos, 7 armas y dos toneladas de droga en una macrooperación en Almería
  7. 7 Supersubmarina y La Desértica, entre los premiados por El Saliente
  8. 8 Â¿Me debo preocupar si me levanto por la noche a hacer pis?
  9. 9 Roquetas celebra el Día Nacional de Rumanía con una jornada especial
  10. 10 Las 561 granjas de Almería, bajo control y sin peligro ante la peste porcina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trabajadores «al límite» y vecinos «molestos», las quejas del PSOE sobre las obras del Paseo de Almería

Trabajadores «al límite» y vecinos «molestos», las quejas del PSOE sobre las obras del Paseo de Almería