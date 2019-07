Los trabajadores contarán con más presencia policial en El Puche para velar por su seguridad Reunión mantenida ayer entre el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, y la concejala de Seguridad, María del Mar García Lorca. / IDEAL Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de Almería estudian las medidas para evitar que los empleados sufran más agresiones DANIEL SERRANO Almería Miércoles, 31 julio 2019, 23:41

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Almería anunciaron ayer el acuerdo para reforzar la seguridad en el barrio de El Puche. Todo ello después de que en la madrugada del pasado 19 de julio un trabajador de la empresa FCC, concesionaria del servicio de recogida de basuras en la ciudad de Almería, fuera herido de bala por un vecino, ocasionándole daños en el cuello, la columna y las vértebras cervicales.

En la mañana de ayer, el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, se reunión con la concejala de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, a petición de la edil, y analizaron la situación actual en el barrio de El Puche.

En el encuentro se abordaron los distintos problemas de seguridad que hay en la zona y cómo estos pueden afectar al normal desarrollo de los servicios municipales. Además de la situación en El Puche, se analizaron los que también se producen en otras barriadas de la corona norte de la capital.

A través de un comunicado, Manuel de la Fuente quiso explicar que habían acordado que Policía Nacional y Policía Local «seguirán trabajando conjuntamente para, entre ambos cuerpos, articular las medidas que se estimen adecuadas para evitar nuevos incidentes como el que ha dado origen a esta reunión».

Por su parte, García Lorca destacó la «excelente» colaboración institucional y policial «para evitar que se repitan hechos tan lamentables». La edil, sin dar muchos más detalles de las operaciones que se llevarán a cabo en estos barrios de la capital aseguró que dicha colaboración «se va a intensificar ante la irracionalidad de unos pocos que perjudican gravemente la convivencia vecinal».

Según pudo saber IDEAL, ahora serán las autoridades municipales las encargadas de trasladar el acuerdo cerrado ayer así como las medidas que se van a llevar a cabo a los trabajadores de la empresa, que como trasladaron en su momento a este diario dejarían de recoger la basura en El Puche si la situación continuaba.

Y es que, merece la pena recordar, esta situación no es nueva, pues como ya han relatado en repetidas ocasiones, desde hace más de seis años vienen sufriendo agresiones físicas y verbales mientras desarrollan su trabajo. Igualmente, desde el comité de empresa lamentaron tras el último episodio que, cuando ocurre algo así, se intensifica la vigilancia y la protección pero a los meses, cuando la situación parece estable, vuelven a agredirles.

Representantes de los trabajadores trasladaron el sentir de la plantilla, que no era otro que el de llegar a temer por su vida cuando lo único que hacían era salir a ganarse el pan de cada día. «No podemos correr el riesgo de ir a trabajar y no volver a casa a ver a nuestras familias. Nosotros vamos a ganar dinero no a que nos quiten la vida y, lógicamente, si no se le da solución no saldremos a trabajar. No será una huelga, es que tenemos miedo», comentaron recientemente a este periódico.

Está por ver si las medidas acordadas solucionarán unos problemas que vienen sufriendo desde hace años.