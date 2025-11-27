Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de la I Feria de Arte Mediterranean Art-ALMA. R. I.

El Toyo recibe a 250 artistas de 23 países en un encuentro pionero

Almería acoge la I Feria de Arte Mediterranean Art-ALMA, que tiene como eje temático el agua y su huella en la memoria cultural de la ciudad

R. I.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:15

Comenta

El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha inaugurado este jueves la I Feria de Arte Mediterranean Art-ALMA, que ... se celebra hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, en Retamar-El Toyo.

