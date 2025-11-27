El Toyo recibe a 250 artistas de 23 países en un encuentro pionero

El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha inaugurado este jueves la I Feria de Arte Mediterranean Art-ALMA, que ... se celebra hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, en Retamar-El Toyo.

Junto a Francisco Rodríguez, organizador de este evento, y Montse Piquer, responsable de comunicación de la Feria, Pérez de la Blanca ha recorrido las instalaciones del Palacio de Congresos animando «a los almerienses a visitar estas instalaciones y conocer el contenido de una feria distinta, que hará disfrutar al público con un sinfín de obras y propuestas artísticas».

Rodríguez, por su parte, espera que la celebración de este evento «convierta a Almería en referente mundial del arte mediterráneo». Finalmente Montse Piquer ha destacado «la profesionalidad de los 250 artistas participantes en esta edición. Así se refleja en las exposiciones y podrá comprobarse en las demostraciones en vivo que se van a celebrar en estos días».

La cita reúne a 250 artistas de 23 países distintos, con la participación de 14 creadores internacionales de primer nivel, consolidando a Almería como epicentro del arte mediterráneo. El eje temático de esta primera edición es el agua y su huella en la memoria cultural de la ciudad.

La feria, con acceso gratuito, ofrece un amplio abanico de actividades. Un proyecto piloto que aglutina en su agenda para estos días la celebración de un concurso internacional de acuarela, en el que participan 200 obras, otro de pintura seca 'Luz de otoño', con un centenar de participantes y otro de pintura plástica contemporánea, con la participación de 50 profesionales.

Además, esta feria ofrece exposiciones y demostraciones en vivo, que permitirán al público disfrutar del proceso creativo de los artistas, clases magistrales impartidos por artistas de prestigio en estas artes y actividades educativas, en este caso abiertas a la participación de más de 200 alumnos de institutos de la capital y la provincia.

La feria permanecerá abierta de 9 a 21 horas. Las obras finalistas podrán visitarse en el Auditorio Maestro Padilla del 5 de diciembre al 7 de enero.