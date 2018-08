Denuncian estafas en el alquiler de apartamentos de El Toyo y Aguadulce Afectados de todo el país apuntan a una misma mujer que cobraba cientos de euros por reservar apartamentos anunciados en una página de Internet A. AMATE ALMERÍA Miércoles, 1 agosto 2018, 02:43

Son, al menos, diecisiete afectados y todos apuntan a la misma persona, S. L. A., una mujer de 30 años y nacionalidad española, con quien concertaron a través de Internet el alquiler de viviendas vacacionales en varios emplazamientos de la provincia durante los meses de julio y agosto. Para ello, realizaron una transferencia de entre 400 y 900 euros a una cuenta bancaria, sin saber que jamás llegarían a pernoctar en el inmueble por el que ya habían pagado. «Mandaba, incluso, copia de su DNI para que le hicieran la transferencia», indicó una de las primeras en sospechar de que se estaba produciendo un fraude de este tipo.

Se trata de B., una gestora de alquileres vacacionales de El Toyo, que comenzó a recibir llamadas de personas que se encontraron, de repente, sin vivienda. «Apareció una familia portuguesa con niños que vino directamente al apartamento que había alquilado por Internet y se quedaron en la calle». Es uno de los casos que ella conoce de primera mano ya que les ayudó a encontrar otro alojamiento. Fue B. quien, además, puso en contacto a las presuntas víctimas de esta estafa, que ahora comparten continuamente novedades sobre este fraude del que, por ahora, se conocen los casos de afectados por alquileres relativos al mes de julio. «Falta por salir lo de agosto», aventuró B. sobre este asunto.

Según explicaron los afectados, esta persona tenía varios anuncios de apartamentos de alquiler en Internet por precios bastante asequibles. Normalmente, en El Toyo o Retamar -donde se anunciaban- un alquiler en verano ronda los 120 euros por noche mientras que ella ponían un precio de entre 1.000 y 1.500 euros al mes, aproximadamente. Eso sí, una vez que contactaban con ella y realizaban el pago, el número con el que habían contactado dejaba de funcionar.

Afectados reales

«Nosotros reservamos el 21 de mayo, teniendo que pagar al día siguiente 200 euros para reservarlo. Le insisto muchísimo en el recibo (a S. L. A.) y me llega a decir que no puede ser que sea así, incluso, me dice que no quiere a gente así en su piso», comentó C., a quien, finalmente, le remitió «un recibo falso». Dos meses después, el 20 de julio, volvió a llamar y, «como todos», descubrió que el número ya no existía. Inmediatamente, interpuso una denuncia en la localidad jiennense en la que reside. En esta ocasión, sin embargo, «con toda la suerte del mundo» logró ponerse en contacto con la verdadera dueña de la vivienda que, casualmente, tenía libres aún los días que les interesaban.

Otra de las víctimas de este fraude, de inicial M., narró que fue en febrero cuando hizo la reserva. «No me mandaba los datos del apartamento y el domicilio», denunció M., quien «a los diez días» se percató de que de nuevo el anuncio estaba en la red «más caro y con la misma referencia». Al llamar para comprobar qué estaba ocurriendo, le dijeron que el piso estaba disponible por lo que escribió a S. L . A. para decirle que la estaba «engañando». En este momento, buscó el logotipo de la supuesta inmobiliaria que «no aparece en ningún sitio».

Ella puso la denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Almería, una vez que estaba aquí, no sin antes tratar de volver a comunicarse con la presunta estafadora. Hasta entonces «pensaba que estaba yo sola» pero, poco a poco, descubrió que había más personas en su misma situación.

A juicio en septiembre

La primera de las denunciantes fue C. que denunció a S. L. A. por estafa el 23 de mayo. En su caso, ya ha prevista una fecha para el juicio y tanto ella como la presunta estafadora están citadas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería en septiembre. Al tratarse de cantidades de varios cientos de euros, se considera un delito leve, por lo tanto, no descartan los afectados unirse contra esta mujer que, al menos, habría conseguido ingresos en distintas cuentas por valor de varias decenas de miles de euros.

Eso sí, algunas de las víctimas dudan sobre la veracidad de la identidad de su estafadora.