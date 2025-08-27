Una tortuga de grandes dimensiones aparece en el Playazo de Rodalquilar El animal ha sido visto este miércoles 27 de agosto, despertando la curiosidad de vecinos y visitantes

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:03

El litoral almeriense vuelve a sorprender con un fenómeno poco habitual relacionado con la aparición o el avistamiento de animales junto a la orilla, después de que en los últimos días se hayan visto ejemplares de flamencos en algunas playas. En la mañana del miércoles 27 de agosto no se ha registrado la aparición de otra ave, pero sí de una tortuga de grandes dimensiones en la playa del Playazo de Rodalquilar, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Los bañistas que se encontraban en la zona han sido testigos de este inesperado hallazgo, que rápidamente ha atraído la atención de curiosos y visitantes. Según explican testigos, el animal emergió de las aguas y quedó varado en la orilla durante algunos minutos antes de volver a internarse mar adentro.

Los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales, donde ha quedado reflejado con fotografías y vídeos el paso de la tortuga por esta playa. Algunos usuarios han expresado su malestar por el hecho de que algunos bañistas han tocado a la tortuga y han intentado desplazarla, quizá en su intento por ayudarla a retornar al mar.

Avistamientos singulares en la costa almeriense

Las playas de Almería están enmarcadas en entornos de gran riqueza ecológica, lo que a veces las convierte en escenario de sucesos singulares en los que la fauna marina sorprende con su presencia. No es la primera vez que animales de gran tamaño, como tortugas o incluso cetáceos, emergen en las orillas.

La aparición de esta tortuga gigante, además de despertar expectación entre los vecinos, sirve de recordatorio de la importancia de preservar el equilibrio natural de estas aguas y mantener la costa libre de amenazas que puedan afectar a las especies marinas.

Nacimiento de tortugas

En esta línea, precisamente a mediados de agosto han nacido en la playa de la Rumina de Mojácar un total de 56 tortugas bobas -'Caretta caretta'-, después de que una tortuga de esta especie depositara el pasado 22 de junio un total de 99 huevos en un nido enterrado en la arena y de que el pasado viernes alumbrara la última.

Hasta 38 de los ejemplares han conseguido emerger del nido por sus propios medios, mientras que otros cinco fueron recuperados en el proceso de exhumación del nido. En concreto, fueron tres las tortugas extraídas vivas del nido mientras que dos procedían de huevos en proceso de eclosión con viabilidad, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

A ellos se suman otras 13 crías que nacieron tras el traslado de unos 20 huevos para su incubación controlada a las instalaciones del Oasys Minihollywood de Tabernas, desde donde han calificado de «histórico» este evento. Las crías han sido trasladadas al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz, en Algeciras (Cádiz) para continuar con su desarrollo.

Desde la Junta han detallado que la primera cría salió a la superficie el pasado 15 de agosto, y después de una noche sin que saliera ninguna otra del nido, el equipo de especialistas de la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica decidió proceder a la exhumación del nido en la mañana del domingo 17 de agosto, 57 días después de la fecha de la puesta y tres después de que ocurriese la primera emergencia de neonatos.