Torregrosa culpa al Gobierno de «jugar con la esperanza y la vida» de 60 enfermos de ELA en la provincia durante más de un año

Subraya que en el caso de Andalucía las personas con ELA y un grado III de dependencia ya pueden solicitar una ayuda de hasta 14.000 euros al año

A. M.

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:59

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha lamentado hoy, día en el que se cumple un año de la entrada ... en vigor de la Ley ELA, que el Gobierno de Pedro Sánchez haya jugado durante todo este tiempo con «la esperanza y la vida de 60 enfermos de ELA en la provincia», pacientes que esperaban que las ayudas prometidas llegaran cuanto antes y que sin embargo han pasado un año sin la financiación necesaria para poder hacer frente a una enfermedad que puede costar hasta 10.000 euros al mes.

