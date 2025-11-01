Torregrosa culpa al Gobierno de «jugar con la esperanza y la vida» de 60 enfermos de ELA en la provincia durante más de un año

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha lamentado hoy, día en el que se cumple un año de la entrada ... en vigor de la Ley ELA, que el Gobierno de Pedro Sánchez haya jugado durante todo este tiempo con «la esperanza y la vida de 60 enfermos de ELA en la provincia», pacientes que esperaban que las ayudas prometidas llegaran cuanto antes y que sin embargo han pasado un año sin la financiación necesaria para poder hacer frente a una enfermedad que puede costar hasta 10.000 euros al mes.

Torregrosa califica de «inhumano» el tiempo perdido por el Gobierno para apoyar a los enfermos de ELA mientras sí ha habido dinero para pagar el Falcon, para pagar las vacaciones de Sánchez en La Mareta, o para pagar a mujeres prostituidas a cargo del dinero de todos los españoles.

«Mientras todo esto ocurría los enfermos de ELA y sus familias han estado un año afrontando en soledad unos costes de entre 35.000 y 114.000 euros anuales por convivir con esta enfermedad. El Gobierno de Pedro Sánchez ha fallado a estos pacientes, y lo ha hecho impidiendo durante un año el desarrollo de una ley que supone cuestiones tan fundamentales para los enfermos y sus familias como son los cuidados, el reconocimiento inmediato de la discapacidad y la formación para sus cuidadores», ha manifestado.

Por otra parte, la diputada del PP ha explicado que ante la falta de actuación del Gobierno de España en favor de los enfermos de ELA, han sido las comunidades autónomas las que han asumido la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de estos enfermos y de sus familias, con deducciones fiscales para los gastos relacionados con la enfermedad en La Rioja o Extremadura; con ayudas directas y subvenciones en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Galicia o Cantabria; con la puesta en marcha de un proyecto piloto de asistente personal muy ambicioso en Andalucía; o con la puesta en marcha del primer Centro Especializado de Atención Diurna para pacientes de ELA en la Comunidad de Madrid.

Además, en el caso de Andalucía, desde esta semana y tal y como anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los enfermos de ELA y con un grado III de dependencia podrán solicitar una ayuda, que será compatible con otras, de hasta 14.000 euros al año. De esta forma el Gobierno del PP «pone su granito de arena para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida».

Finalmente ha recordado que «el Partido Popular siempre estará al lado de los pacientes y de sus familias» y ha afirmado que «estaremos muy pendientes de que la financiación prometida por el Gobierno llegue a todos y cada uno de los enfermos de ELA para que puedan afrontar la enfermedad con la ayuda que se merecen».