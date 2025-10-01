Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exterior del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor. R. I.

Torrecárdenas se sitúa en el puesto 26 del ranking de hospitales de España

El centro hospitalario de Almería escala 10 posiciones en cinco años y se coloca entre los más valorados de Andalucía

R. I.

Almería

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:55

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería se sitúa en el puesto 26 del ranking de los hospitales de España con mayor reputación sanitaria, según el estudio del Monitor de Reputación Sanitaria MRS. Esta valoración supone una escalada de cuatro posiciones respecto a la edición del año pasado y de diez, en los últimos cinco años ya que en 2020 era el 36 del mismo listado.

«Es el resultado del gran trabajo que hacen todas las personas trabajadoras del hospital y creo que es también muy bueno para la provincia de Almería lograr esta posición en el Monitor de Reputación Sanitaria. Esto avala el buen trabajo que venimos realizando», ha destacado director gerente del hospital, Manuel Vida.

Desde el hospital han indicado este miércoles en una nota que este Monitor de Reputación Sanitaria mide cientos de parámetros clínicos y «además recoge lo que piensan sobre el hospital los pacientes, profesionales, asociaciones…«. »Queremos seguir avanzando como lo hemos hecho en estos últimos años, donde hemos subido 10 posiciones y también resaltar que estamos por encima de grandes hospitales, en los que antes nos mirábamos, pero nuestro trabajo es seguir mejorando en pro de los usuarios y profesionales», ha detallado Vida.

En el ranking de 100 de hospitales públicos destacan 15 centros hospitalarios andaluces. El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (8), el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (13), el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla (14), Hospital Regional Universitario de Málaga (16), Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada (23), Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería (26), Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (29), Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz (34), Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz (42) o el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada (51).

La investigación, ha indicado Torrecárdenas, se realiza a través de la evaluación de los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones. La primera, realizada por los profesionales médicos (5.038 médicos especialistas hospitalarios y 300 médicos de medicina familiar y comunitaria); la segunda, la valoración de 2.188 enfermeros, 335 gerentes y directivos de hospitales, 314 gestores enfermeros, 81 directivos de empresas farmacéuticas, 101 responsables de farmacia hospitalaria, 466 responsables de asociaciones de pacientes, así como 89 periodistas de información sanitaria y la tercera, el análisis de más de 4.788 servicios clínicos analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.

